Jozef Fricl, monstrum koji je 24 godine silovao svoju ćerku, je preko advokata poslao pismo javnosti i rekao da bi želio da živi 130 godina.

Izvor: Profimedia

Jozef Fricl (87), monstrum koji je dobio sedmoro djece sa ćerkom koju je 24 godine držao zatočenu u podrumu, prvi put je otkrio da želi da izađe na slobodu i ponovo vidi svoju porodicu. U šokantnom intervjuu za britanski Sun Jozef Fircl je rekao da želi da doživi starost od 130 godina. Takođe je opisao režim ishrane koga se pridržava u zatvoru kako bi zdrav dočekao izlazak na slobodu.

Austrijanac je za Sun preko svog advokata Astrid Vagner naglasio da želi da jednog dana ponovo vidi svoju porodicu. "Definitivno vjerujem da ću ih jednog dana ponovo vidjeti", rekao je monstrum. Fricl je opisao i svoj život u mračnom zatvoru Štajn, ali je ostao prkosno optimističan u uvjerenju da će jednog dana biti slobodan.

"Svaki dan počinjem sa kafom. To mi je neophodno da bih se pravilno probudio, a zatim brzo slijedi šolja vrućeg kakaa. Posle pijem čaj, pojedem tri jaja i parče tosta sa šunkom, namaz od kobasica i sira, a obavezno uzimam tablete vitamina C i magnezijuma i cinka", navodi Fricl.

Monstrum - za koga se pretpostavlja da pati od demencije - dodaje da pije mnogo vode tokom dana. "Nedavno sam pročitao da je naučno dokazano da ljudska bića mogu da žive do 150 godina ako se dobro hrane i vježbaju. Želim dakle da doživim 130 godina. To je moj plan", rekao je Fricl. Takođe je šokantno otkrio da želi pomirenje sa svojom 84-godišnjom bivšom suprugom i tvrdi da su i dalje u braku uprkos tome što su se razveli prije 11 godina. "Razumijem ljude koji žele da umrem u zatvoru, ali želim da jednog dana doživim slobodu. Nikada se nisam plašio smrti", naveo je u jednom pismu, prenio je Kurir pisanje The Sun-a.

Silovao ćerku 24 godine

Inženjer elektrotehnike, podsjetimo, zaključao je u podrum ćerku Elizabet, koja sada ima 57 godina, a zatim je se**ualno zlostavljao 24 godine i sa njom dobio sedmoro djece. Takođe se vjeruje da ima više vanbračne djece u inostranstvu gdje je odlazio na poslovna putovanja.

Osuđen je na doživotni zatvor 2009. godine zbog incesta, silovanja, prinude, lažnog zatvaranja, porobljavanja i zbog ubistva jednog od svojih maloljetnih sinova iz nehata. Elizabet je imala 18 godina kad je nestala 1984. i nije viđena do 2008. kad je izašla iz podruma nalik tamnici koji je izgradio njen otac ispod porodične kuće u Amštetenu u Austriji. Zlostavljanje je rezultiralo rođenjem sedmoro djece - od kojih je troje ostalo u zatočeništvu sa majkom.