Prva država koja odlučuje o izboru kandidata među republikancima je Ajova.

Trka unutar dvije stranke za američke predsjedničke izbore koji se održavaju krajem godine je u zamahu. Prva država koja odlučuje o izboru kandidata među republikancima je Ajova, koja se suočava sa eksremnim vremenskim prilikama. Ali to ne sprečava Donalda Trampa da kaže svojim biračima da izađu na izbore čak i u takvim vremenskim okolnostima. Tramp poziva birače da kazne neprijatelje, koje je nazvao "varalicama" i "lažljivcima". Bivši američki predsjednik traži veliku pobjedu koja bi mu obezbijedila treću uzastopnu nominaciju za Republikansku stranku, pa i moguć povratak u Bijelu kuću, piše CNN.

Posle nekoliko mjeseci anketiranja, multimilionskih reklama i pravnih problema sa kojima se Tramp suočava, glasovi stanovnika Ajove su jedini koji su važni, iako vremenske prilike mogu uticati na to koliki broj će izaći na birališta. Snijeg i jak vjetar primorali su kandidate da otkažu nekoliko obračuna u poslednjem dijelu kampanje u Ajovi. Ipak, republikanski kandidati apelovali su na svoje pristalice da budu hrabri u ponedeljak. "Ne možete da sjedite kod kuće. Čak i ako glasate i onda umrete, vaš glas i dalje vrijedi", rekao je Tramp, sugerišući da ljudi koji su kritično bolesni treba da izađu i glasaju.

Ogromna prednost za Trampa

Konačna anketa uoči republikanskih predsjedničkih izbora u Ajovi pokazala je da Tramp ima 48% republikanskih glasača. Hejli je dobila 20%, ispred Desantisa sa 16% i Ramasvamija sa 8%. Trampova pobjeda bi odjeknula širom svijeta. To bi označilo nevjerovatan politički povratak bivšeg predsjednika. Poslednji dani prije nego što republikanci izađu na birališta u Ajovi ukazali su na ključne teme republikanskih primarnih i opštih izbora u novembru. Oko 88 posto Trampovih pristalica u anketi reklo je da će sa entuzijazmom glasati za njega.

Tramp ne krije svoje namere

Trampova predizborna nedelja počela je ne u Ajovi, već u Vašingtonu, gde je gledao kako njegov advokat iznosi zapanjujući argument: da predsejdnik može da naredi vojnim specijalnim snagama da ubiju političkog rivala i da se suoči sa krivičnom gonjenjem samo ako ga prvo opozove Predstavnički dom, a zatim potvrdio Senat. Pravni stručnjaci očekuju da će žalba kojom se potvrđuje predsjednikov apsolutni imunitet u njegovom slučaju miješanja u savezne izbore na kraju propasti. Ali Tramp baš i ne krije svoje namjere.

Niki Hejli: Haos prati Trampa

Dok Hejlini kritičari žele da bude oštrija prema bivšem predsjedniku, njene primjedbe su dobro primljene, jer bivši Trampovi glasači ne žele da slušaju ukore. Hejli je uglađena i ubjedljiva, oslanja se na svoje iskustvo guvernera i ističe da je majka, supruga vojnika i zagovornica zdravog razuma. Hejlini izgledi su pojačani na dan debate CNN-a, kada joj je Kristijev odlazak iz kampanje ponudio priliku da pridobije njegove pristalice u Nju Hempširu. "Mislim da je predsjednik Tramp bio pravi predsjednik u pravo vrijeme", rekla je Hejli, koja je bila američki ambasador u UN tokom Trampovog mandata, dodajući da se "slaže sa mnogim njegovim stavovima, ali i da haos tek slijedi". "Znate, njega prati haos", rekla je ona.

Za Desantisa kažu da vodi čudnu kampanju, jer ne uspijeva da se poveže sa javnošću, i da je njegova nekada ambiciozna kampanja pred kolapsom. Desantis to radi na staromodan način, održava skupove u malim gradovima i dopire do glasača koji vide Hejli kao previše liberalnu i umorni su od Trampove disharmonije. Ipak, Ajova je pokrenula egzistencijalna pitanja za Desantisovu kampanju. Da li je pogriješio što je apelovao na iste glasače kao i Tramp s obzirom na to da bivši američki predsjednik uživa veliku popularnost? Da li je njegov pokušaj da svrgne svog bivšeg mentora od početka osuđen na propast, pošto su republikanski glasači više brinuli o Trampovoj prezentaciji nego o njegovoj ideologiji i primjeni?

Desantisu treba da pridobije još hiljade Trampovih pristalica. A vremena je malo jer se kampanja u Ajovi završava kao što je i počela - sa bivšim predsednikom na vrhu liste. Prvo primarno glasanje će dati prve prave podatke o predsjedničkim izborima 2024. godine. Dok Hejli i Desantis vode inspirisane kampanje, a Ramasvami je postao konzervativna zvijezda uprkos tome što se čini da je razbijesnio svoje rivale, Tramp nastavlja da govori u ime miliona republikanskih glasača.