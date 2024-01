Kada je tijelo stiglo, direktor pogrebnog poduzeća obavijestio je porodicu da neće moći da organizuju ceremoniju s otvorenim kovčegom jer je tijelo u vidljivom stanju raspadanja i nedostaju mu neki organi.

Izvor: U.S. District Court for the Northern District of Alabama

Dvije porodice iz SAD tvrde da su tijela njihovih bližnjih, koja im je vratio Zatvor Alabame, bila bez jednog ili više organa. Čarls Edvard Singleton preminuo je u 74. godini dok je bio u zatvoru za starije i nemoćne osobe u Hamiltonu. Zatvorski kapelan je obavijestio njegovu porodicu da će ustanova organizovati sahranu. Njegova kćerka Šarlin Drake rekla je kapelanu da će oni sve organizovati i zatražila da se tijelo preveze u pogrebno poduzeće.

Kada je tijelo stiglo, direktor pogrebnog poduzeća obavijestio je porodicu da neće moći da organizuju ceremoniju s otvorenim kovčegom jer je tijelo u vidljivom stanju raspadanja i nedostaju mu neki organi, uključujući mozak. Porodica je nakon toga podigla tužbu. Zatvor Alabame rekao je za CNN kako ne želi da komentariše neriješene sudske sporove i da ne odobrava ili obavlja obdukcije. "Nakon što zatvorenik umre, tijelo se prevozi u odijel za forenzičke nauke na obdukciju", stoji u saopštenju zatvora.

"To nije ništa drugo do pljačka grobova" Tužbu je podnijela i porodica Brandona Kleja Dotsona, koji je pronađen mrtav u 43. godini u popravnom zavodu 16. novembra 2023. Njegova porodica imala je poteškoća s dobijanjem tijela, a kada je stiglo nalazilo se u procesu raspadanja. Porodica je angažovala patologa da izvrši obdukciju, pri čemu je otkriveno da Dotsonu nedostaje srce. "Zatvorski odijel Alabame ili agent odgovoran za sprovođenje autopsije ili prevoz tijela porodici je bez objašnjenja i dopuštenja najbliže rodbine uklonio i zadržao Dotsonovo srce. Ovakvo ponašanje nije ništa drugo do pljačka grobova i sakaćenje", stoji u tužbi. "Osim ako se to posebno ne zatraži, organi se ne vraćaju u tijelo". U tužbi se spominje i Univerzitet Alabame, koji ima praksu korišćenja organa preminulih zatvorenika u svrhu medicinskih istraživanja. Portparol univerziteta odbacio je sve optužbe i rekao da univerzitet nije izvršio obdukciju Dotsona. Za sada nije poznato da li je sproveo autopsiju Singletona.

Ališa Rohan, portparolka Univerziteta Alabame, rekla je da univerzitet ne komentariše nerazriješene parnice, ali da ima jasnu politiku obdukcije. "Obdukcije sprovodimo samo uz pristanak ili ovlašćenje. Pri obdukciji se uklanjaju organi i tkiva kako bi se na najbolji način utvrdio uzrok smrti. Saglasnost za obdukciju uključuje saglasnost za konačno odlaganje organa i tkiva. Osim ako se to posebno ne zatraži, organi se ne vraćaju u tijelo", kazala je.