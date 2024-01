Božidar Spasić govorio je o ratu države i narko kartela u Ekvadoru.

Bivši obavještajac službe Državne bezbjednosti Božidar Spasić govorio je o ratu države i narko kartela u Ekvadoru, ubistvu Darka Geislera Nedeljkovića u Brazilu, obračunima narko kartela, velikim zaplenama droge u svijetu i o tome da li je narko mafija jača od države.

Spasić je objasnio i kakve su veze narko kartela iz Južne Amerike sa Balkanom. Predsjednik Ekvadora Danijel Noboa je rekao da je ta zemlja u ratu i to u ratu sa narko bandama, da drže više od 130 zatvorskih čuvara i 22 narko kartela proglasio je terorističkim grupama i vojnim ciljevima. Sagledavajući navedeno, postavlja se pitanje kakva je situacija u Ekvadoru.

"Ja sam sinoć, znajući da ovdje dolazim, razgovarao sa nekim ljudima iz podzemlja, koji su bilu u Ekvadoru, u Kolumbiji, Peruu, to su dvije zemlje koje se graniče i Ekvador se uvijek smatrao oazom mira. Tamo živi stotinak hiljada američkih penzionera sa Floride, koji su tamo otišli, jer je tamo raj na zemlji. Sada situacija tamo nije baš sjajna.

Predsjednik je te 22 grupe, a ima ih još, proglasio za terorističke da bi mogao da uvede vanredno stanje, a to je uvođenje vojske u obračun sa teroristima. Sličan slučaj dogodio se i kod nas sa migrantima u Subotici, kada je predsjednik Vučić bio ljut što to policija nije na vrijeme riješila, rekao je: 'Ako vi nećete ja ću poslati vojsku'", kazao je Spasić.

Naglasio je da čitava Latinska Amerika zapravo gori. "Nekada je ona bila sigurna kuća za gradski terorizam, u Argentini, Urugvaju, Brazilu su postojale levičarske organizacije i tamo smo mi naučili šta znači taj gradski terorizam. Sada se to promijenilo, ti gradski teroristi nisu više ljevičari nego su mafijaši i predsjednik je morao da donese odluku o uvođenju vojske sa naredbom da se neutrališu sve te bande. To znači da vojska ima apsolutno ovlašćenje da likvidira. Mi ne možemo to nazvati građanskim ratom, ali to je suštinski građanski rat unutar zemlje, jer se jedna grupacija mafijaša, koja ima svoju ideologiju, a to je kriminal, bori protiv države u kojoj živi. Zato je on donio tu odluku, a država će dobiti taj rat svakako, ali će biti mnogo žrtava", rekao je on.

Na pitanje šta je danas opasnije, ovo što se dešava u Ekvadoru ili kada imate te sopstvene kriminalce, Spasić odgovara: "Teroristima se u Latinskoj Americi smatraju ljevičari. Ovo je jedna specifična oblast, gdje kriminalci postaju teroristi i koriste terorizam da bi zauzimali teritorije za međusobne obračune, maltretiranje stanovništva itd. Oni u ovom momentu napadaju državu. Tako bi bilo i kod nas da nismo presijecali te kanale Belivuka, Kavačkog i Škaljarskog klana. Mi smo to na vrijeme raščistili, inače bi dana sto imali na našim ulicama.

Ekvador nije na vrijeme prepoznao šta su terororisti ili šta je mafija koja će postati teroristička. Oni neće da se promijeni režim, ovde nema političke pozadine, samo žele da ovladaju vlašću i određenim sistemima vlasti, da bi mogli da obavljaju taj posao kojim se bave. To je droga, ako će iko ikad rasturiti tu Latinsku Ameriku to je droga, kokain itd. Međutim ovdje to prerasta i u nasilje, ubistva. U Ekvadoru je ubijen predsjednički kandidat prošle godine, to je to političko nasilje, on je obećavao da će se obračunati sa mafijom, ali sa mafijom može da se obračuna samo država, nema obećanja."

Spasić je objasnio i da li će Noboa uspeti u tome. "Hoće ako ga ne likvidiraju i ako se usaglase paltroni, jer je Ekvador baza gde se kriju kolumbijski, peruanski zatvorenici, i ako dozvole paltroni koji imaju moć nad tim ljudima, a to su američki karteli droge koji odavde uzimaju tu drogu, veliki karteli sa Balkana, onda će on uspješno dobiti tu borbu. U svakom slučaju, država uvijek pobijedi tu mafiju na ovaj ili onaj način, sve zavisi da li će biti mnogo žrtava. Našim građanima ne preporučujem da idu tamo", rekao je on.

Prema Spasićevim riječima mi imamo od 150 do 200 kriminalaca, pripadnika raznoraznoh klanova koji borave u Ekvadoru. "Oni prvo odlaze u Njemačku ili Francusku, tamo postoje aranžmani, tzv. egzotični aranžmani koji mogu za par hiljada eura da se uplate i ostanu tamo, sa sobom povedu žensku osobu, kao porodični partner i na taj način naše podzemlje ulazi u Latinsku Ameriku. Oni ulaze turistički, tamo ih čeka novi pasoš, a ovamo nestao nam putnik", rekao je sagovornik.

Prema riječima bivšeg obaveštajca službe Državne bezbjednosti mi najčešće ne razumijemo zatvorsku politiku. "To nisu zatvori kao kod nas, to su gradovi, oni nemaju po 2.000 zatvorenika kao naša Zabela, pa to možes da kontrolišeš bez ikakvih problema. Oni imaju devet hiljada zatvorenika u jednom zatvoru. Koliko ti treba čuvara samo, pa treba ti 9.000 čuvara. Pa kad dođu bosovi, oni imaju poseban tretman. Ekvador je pao na procesu korupcije, jer je kupljen i dio policije, dio čuvara, dio političkog sistema, tužioci, sudije", rekao je on.

Spasić je objasnio i da 90 posto stranaca koji su u zatvorima u Ekvadoru su iz Perua, Kolimbije i Venecuele, kao i zašto oni nisu u zatvorima u svojim državama. "Zato što su oni tamo popunjeni. Kod nas su 75-85 odsto zatvorenika dileri koji se bave drogom. I oni imaju veliki broj onih koji se bave drogom, pa vjerovatno njihova kaznena politika nije dobra ili nešto ne rešava.

Kad ih stave u zatvore oni ih koncentrišu i tu se bande tek formiraju. Sve bande se formiraju u zatvorima i odatle se rukovodi poslovima na terenu. A pravilo postoji, i mi smo imali to pravilo, "ako možeš komšiji ga prebaci". To je ta politika koncentracije, pošto je Ekvador politički jako slaba zemlja i sadašnja ova mjera koju će vlast preuzeti će mnogo koštati", rekao je on.

Kada je riječ o situaciji u Latinskoj Americi, Spasić kaže da je činjenica da se dio našeg podzemlja, i Crnogorci i Bosanci, cio Balkan, prvo prebace na Zapad, naprave određene logističke baze, pa ih šalju na primjer u Kolumbiju, Peru. "Danas kruže neproverene informacije da se tamo nalaze Zvicer, tamo je uhapšen Džoni sa Vračara. Znači prvo dođu u Evropu, uglavnom je to Španija, tamo se nalaze posebne naše grupe, tzv. odbor za doček, koji ih snabdijeva drugom fazom dokumenata, da se izgube iz Evrope podaci ti koji su oni imali. Tamo se u Brazilu pojavljuje jedan čovjek koga tražimo pod prezimenom Nedeljković, putovao je kao Rakić, a tamo živi kao Geisler", rekao je on.

Spasić je objasnio i ko je Darko Geisler. "On je na potjernici 10 godina, jer je ubio pripadnika Kavačkog klana. Crna Gora je raspisala međunarodnu crvenu potjernicu, što znači opasan, može da ubije i ne smije da se hapsi bez specijalnih jedinica. On je pobjegao iz Evrope, Interpol ga kao bajagi traži 10 godina, mafija ga našla kao od šale. Ko je jači? U nekim situacijama bih volio da je država organizovana kao mafija u tom traganju.

Kako mi ne možemo da nađemo Zvicera? Da li postoji neki dil sa policijom, uglavnom on se tamo smjestio, pa se bavio stolarstvom, žena ga je odmah oprala kada je ubijen rekavši mene je baš briga šta je on radio, on to više ne radi, nego su nam pomagali roditelji. On se tamo sklonio od opasnosti i vrlo vjerovatno da bi on bio na nekom dugmetu za neki novi posao, ali mislim da se bavio nekim poslovima, ako ne drogom onda logistikom za druge koji dođu i likvidiran je", rekao je sagovornik.

Kaže i da je čovjek koji ga je likvidirao imao je isto lažna dokumenta. "Svi imaju lažna dokumenta. Više nema plastičnih operacija kao nekad, sada je samo važno mijenjati dokumenta, jer se time mijenjaju i pravi prodaci. Naših ima tamo puno, negdje izmeđi 850 i 1.000 mafijaša. Uglavnom ubice bježe duž Latinske Amerike. Ranije su bježali u Južnu Afriku, tamo se nalazio i Arkanov ubica, ali im to više nije sigurna kuća", rekao je on.

Na pitanje kako sad izgleda Latinska Amerika i kada će ona da se počisti po tom pitanju kao što se počistila Afrika, Spasić ocjenjuje: "Nikad, pa tek se razvija biznis, sada slijedi kao ono što je bilo Kolumbiji posle Eskobara i ostalih. Ovdje će biti likvidirano par stotina terorista, da ih tako nazovemo, ali ne zaboravimo da već novi klinci izlaze i to je ono što Latinsku Ameriku čini jednim nestabilnim područjem s obzirom na činjenicu da ima robu koji traži cijeli svijet, a vole i oni da je koriste.

Država će dobiti rat protiv mafije, ali će biti cijena i određeni ustupci. Država će napraviti neki dil i vrstu dogovora. Sve što oni proizvedu najveći korisnik je Amerika. Ovo će izazvati veliku uznemirenost u Evropi, pa i po našu zemlju", zaključio je u emisiji "Uranak" Božidar Spasić.