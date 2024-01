Čovjek se uvukao u motor aviona na aerodromu, prije toga se skinuo i izuo. Policija istražuje ovaj bizarni slučaj.

Izvor: YouTube/CBS mornings

Policija u Juti istražuje smrt čovjeka koji se u ponedjeljak uveče uvukao u motor mlaznog aviona "Delta er lajnsa" na zemlji na međunarodnom aerodromu Solt Lejk Siti.

Aerodrom je saopštio da je muškarac (30) ušao na rampu aerodroma kroz izlaz za hitne slučajeve terminala, potrčao do južnog kraja zapadne piste aerodroma gdje su bile u toku operacije odleđivanja i uvukao se u motor aviona koji nije bio u pokretu. Pripadnici hitne pomoći pronašli su čovjeka besvjesnog i nisu mogli da ga ožive, saopštio je aerodrom. Za sada nije sasvim jasno koje su povrede prouzrokovale smrt čovjeka, koji je identifikovan kao Kajler Efinger, stanovnik Park Sitija u Juti.

Efinger je imao kartu za ukrcavanje za let za Denver, saopštila je POlicija. "Delta" navodi da se let 2348 - Erbas A220 koji se spremao da poleti za San Francisko zatim vratio na kapiju, gdje je svih 95 putnika izašlo iz aviona. Let je na kraju otkazan.

Policija je reagovala još oko oko 22 sata. nakon što je direktor prodavnice na aerodromu pozvao 911 da prijavi "komešanje" u kojem je učestvovao putnik unutar terminala, navodi policija u saopštenju. Detalji se još istražuju.

Putnik, Efinger, prošao je kroz jedna od izlaznih vrata terminala u slučaju nužde i ušao na spoljnu rampu aerodroma, saopštila je policija.

Tokom pretresa, pilot je prijavio da je vidio čovjeka, navodi se u saopštenju. Nekoliko minuta kasnije, policajci su pronašli lične stvari na jednoj od pista, uključujući odjeću i obuću.

Otprilike deset minuta kasnije, dispečeri su obavijestili policiju da je muškarac otišao ispod aviona i pristupio motoru, saopštila je policija. Policija je tada zatražila od kontrolora letjenja da kažu pilotu da ugasi motore aviona.

Kada su policajci stigli u avion, pronašli su Efingera onesviješćenog i "djelimično unutar" jednog od motora aviona, koji su još uvijek rotirali, saopštila je policija, uz napomenu da je "specifična faza rada motora i dalje pod istragom".

"Službenici SLCPD-a i aerodromske operacije izvukli su čovjeka iz usisnog poklopca motora, obezbijedili mjesto događaja, započeli napore za spasavanje života i zatražili hitnu medicinsku pomoć", navodi se u saopštenju. Ti napori su uključivali vještačko disanje i davanje naloksona.

Efinger je preminuo na licu mjesta, saopštila je policija. Biće obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok i način smrti, a ljekari će moći da sačine toksikološki izvještaj, dodaje se u saopštenju. Policija na aerodromu kaže da incident nije uticao na druge operacije na aerodromu. Policija Solt Lejk Sitija saopštila je da istražuje incident, kao i Federalna uprava za vazduhoplovstvo, Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja i Uprava za bezbednost saobraćaja.

Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja saopštio je da "prikuplja informacije" o incidentu, ali je naznačio da lokalna policija vodi istragu.