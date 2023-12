Osim toga, napori Evropske unije da uključi Ukrajinu, što bi joj pružilo zaštitu NATO-a, predstavljaju značajan strateški gubitak za Putina.

Bivši veteran šef Američke Centralne obavještajne agencije izjavio je da su dani Vladimira Putina odbrojani, predviđajući da će ruski predsjednik biti svrgnut u "crnom labudu" državnom udaru, kao i da je smena jednog od najkontroverznijih i nemilosrdnih lidera savremene istorije samo pitanje vremena.

Džek Divajn služio je tri decenije u američkoj obavještajnoj agenciji i rekao je u ekskluzivnom intervjuu za The Sun da ne bi bio iznenađen da Putin "nestane sutra".

Takođe su se pojačali izvještaji o Putinovom lošem zdravlju, s glasinama iz Kremlja da je u raznim trenucima bio blizu smrti. Zatim se suočio s naoružanim ustankom predvođenim ratnim vođom Jevgenijem Prigožinom, koji je okupio svoje plaćenike Wagner Grupe u čudnom i kratkotrajnom zavereničkom planu. Prigožin je umro zbog svoje nevjernosti.

Ali Divajn (83) koji je vodio hiljade špijuna u tajnim misijama širom svijeta 32 godine, vjeruje da će Putinov pad biti djelo onih koji su mu najbliži. "Putin može nestati sutra, i ne bih bio iznenađen da je neki dio vlade odlučio da preduzme izvršnu akciju", rekao je Divajn za The Sun. Divajn veruje da je Putin postao sve nepredvidljiviji i opasniji - a njegova invazija na Ukrajinu "posejala je njegov politički pad". Divajn vjeruje da će popularnost Putina nastaviti da opada kako rat bude trajao - ali to neće zaustaviti "njegovo strašno djelovanje". Ruski lider će nastaviti sa svojom borbom "ma koliko to koštalo", rekao je Divajn. "Što su veći gubici i što je više vidljivog nasilja za ruske građane, manje ljudi želi da učestvuje", objasnio je.

"Imaće teškoće pri regrutovanju, ali to je ipak Rusija. Naći će način da natjera, privoli. Izaći će na kraj s vojskom, ali rat će postajati sve manje popularan. Zastoj u Ukrajini vjerovatno će dovesti do svrgavanja Putina u "crnom labudu" državnom udaru. To će biti iznenađenje. Uvijek postoji ono što nazivamo 'crni labud' koji se pojavi iznenada. Ali ako ne dođe do 'crnog labuda', vjerujem da će njegovi problemi početi kada dođe do zastoja, a to je sada. Ne mislim da će biti ustanka. Mislim da će biti ono što bismo mogli nazvati državnim udarom."

Rastući broj vojnih analitičara slaže se da Putinova vlast ne može još dugo trajati i kraj njegove vladavine je blizu, bilo da je riječ o puču, atentatu, slomu režima ili njegovom lošem zdravlju. Divajn kaže da Putinovo ponašanje u poslednje vrijeme sugeriše da je predsjednik postao sve nepredvidljiviji i opasniji, i vjerovatno shvata da je "posejao svoj politički pad" sa ratom u Ukrajini.Dok rat traje i poniženje zemlje se pogoršava, Divajn vjeruje da će Putinova popularnost pasti.

Osim toga, napori Evropske unije da uključi Ukrajinu, što bi joj pružilo zaštitu NATO-a, predstavljaju značajan strateški gubitak za Putina. Divajn strahuje da se situacija neće "popraviti" uskoro, s obje strane nevoljne da popuste uprkos rastućim troškovima. "Ukrajinci im neće dati teritoriju. Putin se neće povući. "Ali možete smanjiti temperaturu. Moraju se povući, kad svi shvate da nema nade da Putin pobedi. On neće izgubiti u tehničkom smislu. Neće biti vraćen nazad u Rusiju. Ko god čeka to ima lažne nade. Ali ne mislim da je predaleko. Mislim da ćemo iduće godine vidjeti gotovo trajni zastoj."

Šta god se dogodi s Putinom, Divajn kaže da osoba koja ga zamijeni vjerovatno neće biti dramatično različita. I to čini praćenje takozvane 'Osovine zla' Kine, Irana i Rusije još važnijim. "Pokušavaju povući svoje saveznike u savez i osovinu", rekao je, piše Njujork post.

"I mislim da to možemo vidjeti s Hamasovim napadom u Izraelu i kako Rusija igra tu igru. "Šireće sposobnosti Putina su trenutno psihološke i političke, i mislim da je u neevropskom svijetu tu postigao neki napredak."

