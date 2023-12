Evo šta je Tamara Eklston pričala o lopovima nakon pljački njene vile u Londonu.

Ljubomir Romanov, koji se sada preziva Radosavljević, uhapšen je juče u Beogradu zbog sumnje da je u toku 2019. godine organizovao niz pljački u Londonu. On je, kako se sumnja, sa još pet lica upadao u luksuzne vile, a jedna od njihovih meta bila je i Tamara Eklston, ćerka vlasnika Formule 1. Tamara je tog decembra 2019. godine sa suprugom i ćerkom otputovala na odmor u Laponiju, a provalnici su za 50 minuta ojadili kuću bogatašice odnevši iz nje dijamante, nakit i stvari u vrijednosti od 26 miliona funti. I sama bogata nasljednica Eklstona govorila je o lopovima, ali i da zna da se vođa bande krio u Srbiji.

Ćerka Bernija Eksltona, nekadašnjeg prvog čovjeka Formule 1, Tamara Eklston optužila je Srbiju da skriva čovjeka koji je iz njene vile u Kensingtonu ukrao nakit vrijedan gotovo 26 miliona funti. "Osjećam se traumatizovano, zlostavljano i nesigurno u svom domu. Posebno mi je teško kada znam da su ti ljudi bili u svakoj mojoj sobi i znajući da je jedan od njih još uvijek na slobodi. Takođe, osjećam i veliku nelagodu od misli šta bi bilo da smo te noći bili kod kuće", rekla je za Jutarnji list Tamara Eklston.

Ona je svojevremeno javno iznijela da će nagraditi oko sedam miliona eura za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska njenih skupocjenih predmeta, koji su ukradeni 2019. godine u najvećoj britanskoj provali u istoriji, ali i do hapšenja 'glave operacije', Srbina Danijela Vukovića. "Imamo informacije da je u Srbiji, ali njihove vlasti odbijaju da ga izruče, iako imaju jasne dokaze da je on ne samo jedan od ljudi koji su ušli u moju kuću i ukrali moje stvari, već i da je glavni mozak cijele provale", rekla je Tamara.

Uz Vukovića, u pljački su bili Jugoslav Jovanović, Alesandro Maltese i Alesandro Donati, svi članovi internacionalne pljačkaške bande, koji su uhapšeni. Policija vjeruje da je ista ta grupa izvršila slične zločine nad žrtvama visokog profila širom Evrope, a planirali su da počine dalje provale u kuće bogataša u Ujedinjenom Kraljevstvu, između ostalih u dom bivšeg fudbalera i trenera engleskog fudbalskog kluba Everton Franka Lamparda i pokojnog tajlandskog biznismena Višaija Srivadhanaprabe.

Drama u domu bogate nasljednice u luksuznoj londonskoj četvrti Kensington, u komšiluku Romana Abramoviča i sultana od Bruneja, dogodila se 13. decembra 2019. godine, nakon što je ona objavila na društvenim mrežama da je s ćerkom Sofijom suprugom u Laponiji u Finskoj. Lopovi su upali na njeno imanje vrijedno 80 miliona eura i ušli u svaku od 57 soba u vili.

Jedan od pripadnika obezbjeđenja prije toga je otišao u kupovinu, a to su kradljivci iskoristili. U kuću su ušli kroz prozor i u potrazi za dijamantima i nakitom razvalili su vrata na baš svim sobama. Radnik obezbjeđenja ih je pronašao dok su pretraživali po odjeći, ali su uspjeli da pobjegnu. Pokrali su većinom nakit i satove, ali i gotovinu. Pretpostavlja se da su predmeti odavno rasprodati negdje izvan Londona.

Detektivi su kasnije otkrili da su lopovi u pljačku stigli taksijem. Policija je pronašla taksistu koji ih je dovezao do Tamarina kuće, a on im je rekao da ih je nakon pljačke odvezao do hotela Hilton u ulici Park Lane u londonskoj gradskoj četvrti West End. Sigurnosne kamere su ih snimile kako s torbama Tamare Eklston u rukama ulaze u drugi taksi kojim su se odvezli u jugoistočni dio Londona.

"Ukrali su više od 450 naših predmeta, a do sada je pronađen samo jedan par naušnica. Mnogo sentimentalnih predmeta mi je ukradeno, uključujući moj vjenčani prsten, vjerenički prsten i darovi mojih roditelja i bake. Definitivno neću doći u Srbiju, šokirana sam da svjesno skrivaju ovog kriminalca", rekla je Tamara. Zanimljivo je da je par tih jedinih pronađenih naušnica s 18-karatnim dijamantima, otkriven slučajno na ušima Marie Mester koju je zaustavila policija na aerodromu po povratku iz Italije.

Rumunka i njen sin, Emil-Bogdan Savastru, su kasnije optuženi za udruživanje radi počinjenja pljačke u Tamarinom domu. "Maria Mester nikada nije bila zaposlena kod mene i bila nam je nepoznata pre provale. Netačno je navedeno da je sluškinja", istakla je Tamara. Podsjetimo, u Beogradu su juče uhapšeni J.R., M.R., E.R., I.R., L.R. i M.N., dok se dvoje osumnjičenih nalazi van teritorije Republike Srbije i trenutno su nedostupni državnim organima.

Sumnja se da je ulaganje imovine koja je proistekla iz kriminalne djelatnosti osumnjičenog R.K.R. u Švajcarskoj kao i kriminalne djelatnosti osumnjičenog Lj.R. u Velikoj Britaniji stečeno tako što su provaljivali u veći broj objekata u te dvije zemlje koji su bili u vlasništvu imućnih oštećenih lica i tako uzimali gotov novac i druge skupocjene predmete.

"Protiv osumnjičenog Lj.R. se u Velikoj Britaniji vodi krivični postupak zbog postojanja sumnje da je na navedeni način pribavio ukupno 26 miliona funti sterlinga i time oštetio Frenka Lamparda, bivšeg engleskog reprezentativca, zatim pokojnog Višaija Šrivadanapraba, bivšeg vlasnika FK 'Lester' i Tamaru Eklston i njenog supruga Džeja Rutlanda, ćerku bivšeg vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona, dok je osumnjičeni R.K.R. osuđen u Švajcarskoj za izvršenje više provalnih krađa kojim je sebi pribavio korist od oko 250.000 švajcarskih franaka", navodi se u saopštenju tužilaštva.