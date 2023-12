Mađarska vlada neće prihvatiti nikakvu vrstu spoljnog ideološkog pritiska i uvijek će slijediti nacionalne interese.

Iako je Evropska unija sugerisala da olabavi veze sa Kinom, Mađarska to uporno odbija, a sada se čini da će joj se takav potez isplatiti. Upravo se Mađarska, i to sa Nemačkom, trka za domaćinstvo za prvu evropsku fabriku kineskog proizvođača automobila BYD. Kako prenosi Politiko, kompanija bi o svemu trebala zvanično da se oglasi do kraja godine.