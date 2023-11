Gradonačelnik Venecije je potvrdio da će početi da se naplaćuje ulaz.

Gradonačelnik Venecije potvrdio novu odluku. Kreće probno naplaćivanje ulaza turistima u Veneciji – to je nedavno potvrdio gradonačelnik ovog italijanskog grada. Venecija u aprilu 2024. godine počinje sa testiranjem dnevnih ulaznica i ograničenjem pristupa posjetiocima, što je gradonačelnik italijanskog grada proglasio prvim takvim programom na svijetu.

Namjera je upravljati protokom turista u vrijeme proljećnih državnih praznika i vikenda u ljetnim mjesecima kad je broj turista najveći, objavile su lokalne vlasti na konferenciji za medije. "Ovo je prvi put u svijetu da se pokreće ovako nešto, ulaz u grad moći će se rezervisati", rekao je gradonačelnik Luiđi Brunjaro.

Ograničenja će se primenjivati ​​od 8:30 do 16 sati po lokalnom vremenu, na početku ukupno 29 dana i pokriće se većina vikenda od 25. aprila do sredine jula iduće godine, piše N1info.rs. Putnici će morati da rezervišu svoju posjetu onlajn i da plate to pet eura kako bi dobili QR kod koji će se provjeravati na određenim ulaznim tačkama i koji će im omogućiti pristup istorijskim gradskim četvrtima.

Ograničenja se neće odnositi na manja ostrva u laguni, poput ostrva Murano poznatog po industriji proizvodnje stakla. Oni koji se ne budu pridržavali te mjere potencijalno će se sankcionisati kaznom od 50 do 310 evra. Stanovnici, oni koji su rođeni u Veneciji, studenti, radnici i vlasnici kuća u gradu biće oslobođeni te mjere, rekla je poslanica Mišel Zuin.

Djeca mlađa od 14 godina moraće se prijaviti, ali će im pristup biti besplatan. Masovni turizam i poplave već dugo muče krhki grad u laguni koji je poznat po kanalima i kulturnim znamenitostima. "Želimo da izmjerimo učinak ovog probnog razdoblja, želimo da izmjerimo učinak ove mogućnosti rezervisanja", rekao je Brunjaro. Procenjuje se da će eksperiment koštati tri miliona eura u odnosu na očekivanih 700.000 eura zarade.