Volodimir Zelenski je izjavio da su obavještajne službe osujetile pet ili šest zavjera za njegovo ubistvo.

Izvor: Profimedia/BEEM

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su obavještajne službe ove zemlje osujetile najmanje pet ili šest zavjera za njegovo ubistvo.

Predsjednik je takođe rekao da je volja Ukrajine da pobijedi Rusiju Vladimira Putina i dalje jaka. Rekao je da su njegovi ljudi umorni od „trajnih vazdušnih napada", umorni od granatiranja, umorni od uništavanja njihovih domova i ubijanja njihovih najmilijih.

Ali je dodao: "Ako ih pitate da li ste voljni da predate Rusiji naše zemlje? Da li ste spremni da razgovarate sa Rusima kako da sve ovo okončate? Da li ste spremni na kompromis, lično, sa Putinom i da li ste umorni od ovoga? Reći će vam da nismo umorni. Spremni smo da stojimo dalje", kazao je Zelenski za The Sun.

Ispričao je da su ruske specijalne snage padobranom ušle u Kijev da ga ubiju prvog dana Putinove invazije prošle godine. Telohranitelji gospodina Zelenskog zapečatili su njegovu kancelariju improvizovanim barikadama i komadićima šperploče.

Naveo je da je svaki sledeći pokušaj bio lakši za prevazilaženje kao kovid. Skoro dvije godine kasnije, Zelenski je rekao da Rusija i dalje "veoma želi" da ga svrgne sa vlasti. On čak zna i kodno ime njihove najnovije misije da ga svrgnu i njen rok je kraj godine. Vođa je rekao: "Operacija se zove Majdan 3. Ona treba da promijeni predsjednika. Možda ne ubijanjem. Mislim da se mijenja. Koristiće sve instrumente koje imaju. Dakle, to je ideja, do kraja godine. Čak su i nazvali operaciju. Ali vidite da možemo da živimo sa tim", kazao je predsjednik Ukrajine.

Jedan od pomoćnika Zelenskog rekao je da je u toku prvih nekoliko nedelja rata učinjeno najmanje desetak pokušaja da ga ubiju. Pod pritiskom da li bi Ukrajina iskoristila šansu da ubije Putina ako se ukaže prilika, Zelenski je rekao: "To je rat i Ukrajina ima sva prava da brani našu zemlju".

Zelenski je priznao da ovogodišnja borba njegove zemlje nije prošla onako dobro kako se nadao. On je priznao da je nedostatak napretka obeshrabrio neke saveznike koji sumnjaju da li Ukrajina može da protjera ruske snage.

Američki Kongres je takođe blokirao planove za pomoć od 48 milijardi funti zbog tvrdnji republikanaca da bi rat u Ukrajini mogao da postane "zauvijek rat". Ali gospodin Zelenski je obećao da će se boriti i insistirao da rat "nije film".