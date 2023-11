Rusija i Ukrajina pokušavaju održati svoje zalihe topovskih granata nakon gotovo dvije godine rata od invazije Moskve.

Rat između Izraela i Hamasa doveo je do usporavanja isporuka granata Ukrajini, rekao je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. "Na Bliskom istoku, šta mislite, šta su prvo počeli da kupuju? Granate kalibra 155. Naše zalihe su se smanjile", rekao je Zelenski u razgovoru sa novinarima, prenosi Jutarnji list.

Izrael, koji uživa vojnu potporu Sjedinjenih Država, bombarduje Pojas Gaze otkako su borci Hamasa početkom oktobra masakrirali stotine civila u napadu bez presedana. "Nije da su Sjedinjene Države rekle: nećemo davati ništa Ukrajini. Ne! Imamo ozbiljne, vrlo snažne odnose", rekao je Zelenski. "To je normalno, svako se bori da preživi", nastavio je. "Ne kažem da je to nešto pozitivno, ali to je život i mi moramo da branimo ono što je naše".

Rusija i Ukrajina pokušavaju održati svoje zalihe topovskih granata nakon gotovo dvije godine rata od invazije Moskve. "Danas imamo problem s topovskim granatama kalibra 155 milimetara", kazao je ukrajinski predsjednik. U cijelom svijetu "sada su skladišta prazna ili postoji zakonski minimum koji vam ova ili ona država može da da", objasnio je. "A to nije dovoljno." Zelenski je međutim pozdravio napore Sjedinjenih Država da povećaju proizvodnju ove vrste municije.

Rekao je i da Rusija gomila projektile za napade na ukrajinsku infrastrukturu zimi. "Mislim da gomilaju (projektile), ali nemaju puno više projektila nego pre. Inače bi već počeli da bombarduju", rekao je. "Mislim da smo bolje pripremljeni za zimu nego pre", naglasio je, dodajući da ne misli da će Rusija koristiti manje oružja.

