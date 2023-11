U Rusiji je već počela izborna kampanja za Vladimira Putina, s obzirom da su izbori krajem marta 2024. godine, a spekuliše se da bi poslednji dan marta mogli da budu i predsjednički izbori u Ukrajini.

I dok se situacija na Bliskom istoku sve više zaoštrava i prijeti da preraste u veliki regionalni sukob, sa početkom zime, posle koliko-toliko neefikasne ukrajinske kontraofanzive, ali i neuspješnih ruskih odgovora, kako u Moskvi tako i u Kijevu - "prebrojavaju račune" za proteklih šest mjeseci rata.

Politička dimenzija je sve izraženija, pogotovo što je u Rusiji praktično već počela izborna kampanja za Vladimira Putina, s obzirom da su izbori krajem marta 2024. godine, a spekuliše se da bi poslednji dan marta mogli da budu i predsjednički izbori u Ukrajini. Na tome insistiraju bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i bivši bliski saradnik i savjetnik predsjednika Vladimira Zelenskog Oleksije Arestovič, a sve je to začinjeno (pre)naglašenim sukobom dvojice najpopularnijih ljudi u Ukrajini – predsjednika Zelenskog i komandanta. ukrajinskih snaga general Valerij Zalužni.

Podsjetimo, i Brisel i Vašington se zalažu da izbori budu održani uprkos ratnoj situaciji, kao pokazatelj "snage demokratije” i zapadnih vrijednosti kojima Ukrajina teži, iako je predsjednik Zelenski rekao da "sada nije vrijeme za izbore“ i on bi ih odložio za "posleratni period“.

Naime, pojavile su se informacije da se Zelenski i Zalužni "ozbiljno povezuju". General Zalužni je rekao da "kontraofanziva nije postigla željene rezultate”, da je "rat ušao u ćorsokak”, da je rat ušao u "pozicionu fazu” i da Ukrajina mora da se pripremi za "stratešku odbranu”.

Takav stav izazvao je kritike, a Vladimir Zelenski je izrazio otvoreno negodovanje defetističkim stavom Glavnokomandujućeg, iako je ipak primijetio da Zapad primjećuje "izvjestan zamor od rata u Ukrajini“ i veće "opterećenje događaji na Bliskom istoku“. S druge strane, to nije prošlo nezapaženo, pa je Vladimir Arijev, blizak saradnik bivšeg predsjednika Porošenka, čak na svom Fejsbuku napisao da su se Zelenski i njegov ministar odbrane Rustem Umerov već "pripremili rješenje“ za smjenu Zalužnog.

To je, pak, izazvalo konsternaciju u ukrajinskoj javnosti jer Zalužni, kao i predsjednik Zelenski, uživa veliku popularnost. Oba se smatraju ključnim polugama ukrajinske odbrane i međunarodnog predstavljanja. Neki mediji su čak spekulisali da bi Zalužni, u slučaju da se održe predsjednički izbori, mogao da se suprotstavi Zelenskom, što je uzdrmalo ukrajinsku političku scenu jer se vjeruje da bi to oslabilo odbrambenu sposobnost Ukrajine i da bi se dva najvažnija čovjeka suočila u izbori usred rata to je išlo samo u ruke Rusije, prenosi Jutarnji.

Međutim, Arijev je nedugo zatim prvo obrisao svoju objavu da je Zalužni pred smjenom, a zatim dodao da se "informacija o smjeni ne može potvrditi”. To je samo uzburkalo duhove i naškodilo ugledu Porošenka, kojeg već optužuju da želi da oslabi ukrajinsku odbranu i zabije klin između Zelenskog i Zalužnog, koji su dobro radili – Zelenski je vodio politiku i u ovom trenutku se nije miješao u Zalužnijeve poslove za svoje političke interese, kao i obrnuto.

I u Rusiji se praktično zahuktava izborni proces, odnosno priprema za Putinov peti mandat. Međutim, prema nezavisnom ruskom portalu Meduza, koji je u Rusiji proglašen "nepoželjnim” i "stranom agencijom”, iako se Ukrajina nije proslavila u kontraofanzivi, prema riječima njihovih sagovornika iz Kremlja, „rat se neće isticati“ tokom Putinove kampanje.

To će biti samo podsticaj da se glavni "akcenat” stavi na rusku "egzistencijalnu borbu protiv zlog Zapada” koji prijeti, kako se sve više ističe u prorežimskim medijima, "ruskoj civilizaciji i tradiciji”. Putinova Rusija će željeti da se predstavi kao poslednje "ostrvo stabilnosti i istinskog suvereniteta” jer, kako pišu komentatori prokremljovske agencije RIA Novosti: "SAD su na ivici kolapsa – jedva da podržavaju Ukrajinu, a sada još moraju da pomognu Izraelu“ i dodaju: "Svakako im je kraj“.

Zanimljivo, ruski mediji ne obraćaju mnogo pažnje, odnosno ne onoliko koliko bi se očekivalo, pomenutom "sukobu“ Zelenskog i Zalužnog, ali začudo, Rusi, zvuči pomalo bizarno, insistiraju na izborima u Ukrajini. Kako kažu, ako ih nema – neće priznati legitimitet Zelenskog (!?), kao da u tom slučaju ne znaju "s kim bi mogli da vode mirovne pregovore“, iako od njih nema ni traga ni glasa. Međutim, to više liči na uobičajenu ratnu propagandu Kremlja.

