Tridesetdvoje djece je odvedeno iz svojih domova 7. oktobra u tunele ispod Gaze.

Roditelji preklinju da se 32 djece, među kojima je i devetomjesečni Kfir, koji su oteti i odvedeni u tunele Gaze 7. oktobra, vrate kući. Kfir je otet sa svojom majkom i starijim bratom, a trenutno nije poznato da li su živi. Važno je naglasiti da izraelska i palestinska djeca nisu neprijatelji jedni drugima.

Kfir Bibas je počeo da puzi oko 7. oktobra, istražujući svijet oko sebe. Tada mu je bilo devet mjeseci. Njegovo ime na hebrejskom znači "mladunče lava". On je najmlađa žrtva otmice trideset i dvoje izraelske djece od strane Hamasa u krvoločnom napadu na kibuce prije gotovo mjesec dana. Najstariji oteti imaju 17 godina, čak njih petoro. Ova 32 nevina lica, koje je prvi objavio engleski San, nisu ni vojnici ni političari, već najnevinija bića na svijetu. Mnogi od njih još ne mogu ni znati šta im se dogodilo, a pogotovo zašto. Njihovi roditelji se pitaju isto - zašto?

Ne zna se da li su im deca živa. Oni su odvedeni iz svojih domova 7. oktobra u tunele ispod Gaze, takozvani "Gaza-metro". Kasnije su se pojavile nove fotografije neke od dece iz tih tunela na društvenim mrežama, što dodatno lomi srca roditelja. Hamas poručuje roditeljima da obuku decu u molitvenu odeću, dodatno produbljujući njihovu agoniju.

Ovo su imena neke djece koja su oteta: Emilia Aloni (5), Raz Katz Asher (4), Aviv Katz Asher (2), Ofir Engel (17), Erez Kalderon (12), Avigail Idan (3), Yuval Engel (11), Eitan Yahalomi (12), Noam Avigdori (12), Amit Shani (16), Yuly Konio (3), Sahar Kalderon (16), Hila Rotem-Shoshani (13), Ema Konio (3), Tal Goldstein-Almog (9), Agam Goldstein-Almog (17), Gal Goldstein-Almog (11), Ofri Brodutch (10), Gani Yahel Shohami (3), Noam Or (17), Or Yaakov (17), Yuval Brodutch (8), Ariel Bibas (4), Kfir Bibas (9 meseci), Mia Leimberg (17), Dafna Eyakim (15), Yagil Yaakov (13), Uriah Brodutch (4), Nave Shoham (8), Alma Or (13), Zachri Ohad Munder (9), Ella Eyakim (8). Ne zna se tačno gdje su, u kakvom su stanju ili da li su živi.

Ovaj snimak, koju je objavio San, prikazuje dramatične scene. Dječaka koji se opire hamasovcima koji ga odvlače, majku Shiri (32) koja grčevito drži svoje sinove Kfira i Ariela, i sve troje okružene naoružanim hamasovcima. Ne zna se tačno šta se desilo sa ocem dece, Yardenom, koji je bio napadnut čekićem tokom napada na njihov kibuc Nir Oz i koji je krvario. Nije poznato da li je zajedno sa svojom porodicom ili negdje daleko od njih.

"Vratite našu djecu kući!" je najčešći slogan na izraelskim društvenim mrežama ovih dana. U smrtonosnom napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra, najmanje je 242 osobe brutalno oteto iz svojih domova, među njima bolesni, starije osobe i djeca.

"Od 242 taoca, najmanje 33 su djeca, od kojih najmlađe ima devet mjeseci. Desetoro otete djece je mlađe od pet godina. Neki od njih su oteti sa svojim porodicama te ostaje samo nada da su u zarobljeništvu zajedno. Nekima od njih roditelji su ubijeni pred očima, a oni su brutalno odvedeni u zarobljeništvo te ne postoje informacije o njihovom zdravstvenom stanju, i da li su uopšte još živi", poručuju iz Ministarstva spoljnih poslova Države Izrael za 24sata.

Na trgu u Jerusalimu postavljeno je preko dvesta praznih drvenih kreveta, simbolizujući prazne krevete otetih. Među krevetima stoje i dječji kreveci, koji već gotovo mjesec dana nisu u svojim domovima, sa svojim roditeljima. Sva ova deca su pre 7. oktobra samo željela igru i igračke, bavila su se sportom, družila se sa prijateljima, maštala o prvim ljubavima. Niko od ove djece nije želio rat i užasne događaje na obe strane.

Međunarodni odbor Crvenog krsta, zajedno sa mnogim drugim organizacijama, traži oslobađanje djece. Traže od Hamasa mogućnost da njihovi predstavnici posjete otetu djecu i ostale zatočenike u tunelima, kako bi proverili u kakvom su zdravstvenom stanju, i da li su uopšte živi.