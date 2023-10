Davor Domazet Lošo, hrvatski admiral u penziji, komentarisao je stanje u Ukrajini i kako će ova zemlja izgledali kada se rat bude završio.

Izvor: Youtube/Podcast Inkubator/Screenshot

Hrvatski vojni strateg, admiral u penziji i publicista Davor Domazet Lošo je u podkastu "Podcast Inkubator" komentarisao rat u Ukrajini. Rekao je da se ovaj rat ne može porediti sa ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije.

"Ovo je globalni sukob, a što se granica tiče, ono što su Rusi osvojili, to će biti rusko. To će biti Ruska Federacija jer je to u istoriji bilo rusko, a kako će to oni nazvati, videćemo. To se tada zvala 'Novorusija', a ne Ukrajina. Nikada i nije bila Ukrajina. U Ukrajini se 60 odsto govorilo ruskim jezikom jer su to bile ruske zemlje. Belorusija je bila 'Malorusija', a u 9. veku se Kijev zvao 'Kijevska Rusija', pa je vremenom kasnije otišla na sever, do Novgoroda. Ukrajinska država je nastala kada i prva Jugoslavija, nakon Prvog svetskog rata. Ukrajine nema kao države. Ukrajina znači 'u kraj', kao kraj nečega. To se odnosi na 'kraj ruskog carstva'. To ljudi treba da znaju", započeo je Domazet-Lošo.

Opisao je kako je nastala Ukrajina. Uporedio ju je sa bivšom Jugoslavijom.

"Ukrajina je stvorena kao što je stvorena i Jugoslavija. Onda je Lenjin u Oktobarskoj revoluciji pripojio Rusiju toj Ukrajini jer su želeli da oslabe rusko carstvo koje su rušili. Posle je Staljin pripojio zapadni deo, Austrougarski, Ukrajini koja je imala mesto u Ujedinjenim nacijama. Onda će 1954. godine Hruščov, koji je došao nakon Staljina, koji je inače Ukrajinac, administrativno pripojio Krim Ukrajini. Ukrajina je posebna priča u strateškom smislu. Mislim da će Nikolajevska, Odesa i Harkovksa oblast ući u sastav Ruske Federacije poput Luganska, Zaporožja, Hersona i Donbasa. Od ostatka će nastati nekakva Ukrajina, nova država, koja će morati da ima neutralnost. Ulazak u NATO ne dolazi u obzir, a neće smeti da ima i nuklearno oružje. Sa juga Moskva neće biti ugrožena, mislim da tako na to gledaju ruski stratezi i generali", navodi Domazet Lošo.

Osvrnuo se i na vojnu taktiku Rusije. Smatra da Ukrajina sve više gubi ljude spremne da brane državu, a objasnio je i "zasićenje rata" na zapadu kao i u ukrajinskom narodu.

"U medijima smo videli spominjanje haubica, tenkova. To se predstavlja kao 'odlučujuće oružje', a sve to neće rešiti sukob. Čovek rešava sukob, a ljudski potencijal Ukrajine je sve manji. Kada se raspao Sovjetski Savez, Ukrajina je imala oko 52 miliona stanovnika. Kada je počela ruska 'specijalna vojna operacija', Ukrajina je već tada imala 42 miliona stanovnika. Sada, kada je deo stanovništva otišao u Rusiju, a deo u inostranstvo, Ukrajina nema više od 24 miliona ljudi. Prepolovljeno. Najelitniji deo je izginuo, mladost je otišla. Što rat duje traže, zasićenost je sve veća unutar Ukrajine, ali i na zapadu. 'CNN' je na godišnjicu rata u Ukrajini objavio podatak da 56 odsto Amerikanaca podržava slanje pomoći Ukrajini, a sada je ta brojka pala ispod 50 odsto. To je zasićenost rata posle skoro dve godine", istakao je Domazet Lošo.

BONUS VIDEO: