Dok izraelska vojska okuplja snage kako bi se pripremila za invaziju na Gazu, njene trupe se spremaju da se suoče sa komplikovanom mrežom tunela, zamkama i snajperskim pozicijama. U takvom okruženju, oklopni buldožer D9R, sa nadimcima "Dobi" ili "Plišani meda", biće i više nego potreban ne bi li napad bio uspješan.

Kopnena operacija u gustim stambenim četvrtima ove palestinske enklave zahtijeva specijalizovanu opremu koja bi očistila put za 300 tenkova i 173.000 vojnika. Ukoliko dođe do borbe, buldožer 'Caterpillar' će se koristiti za detoniranje mina i improvizovanih eksplozivnih naprava, kao i za rušenje prepreka na putu. Sa 15 tona oklopa i sječivom, D9R je gotovo neprobojan za oružje i eksploziv.

U buldožeru mogu da budu vozač i vojnik, a neprobojno staklo na tom vozilu nudi im zaštitu od metaka. D9R je 2015. godine nadograđen 'oklopom sa letvicama' kako bi bio zaštićen i od raketnih granata (RPG) koje je Hamas naširoko koristio u prethodnim sukobima.

Oklop sa letvicama, takođe poznat i kao oklop kaveza ili šipke, funkcioniše tako što dozvoljava da vrh rakete prođe prije nego što deformiše tijelo eksploziva tako da ono uglavnom ne eksplodira ili ga dodatno oslabi. D9R je dug osam metara, širok 4,5, a težina mu iznosi 62 tone. Njegov motor može da proizvede 405 konjskih snaga i može da vuče više od 70 tona.

Ovo ne samo da pomaže buldožeru da prođe prepreke, već može da kopa rovove, pomaže u izgradnji mostova ili odbrambenih struktura. 'Plišani meda' može da bude opremljen mitraljezima ili bacačem granata. Cijena D9R je nejasna, pošto izraelska vojska kupuje vozila direktno od 'Caterpillar'-a, a kasnije buldožere opremaju svojim specijalnim oklopima.

Međutim, cijena novog Cat D9 buldožera je najmanje 900.000 dolara, i to prije bilo kakve dodatne nadogradnje. Kao odgovor na masakr 1.300 Izraelaca, vojska je napala Pojas Gaze dug 45 kilometara, sa više od 6.000 bombi koje sadrže ukupno 4.000 tona.

Palestinske vlasti tvrde da je do sada u izraelskom bombardovanju poginulo 1.400 ljudi. Dok se vjeruje da Hamas posjeduje oko 10.000 raketa i da ne može da stane na crtu veličini ili tehnološkom kapacitetu izraelske vojske, i dalje se očekuje da će se borci Hamasa krvavo boriti.

Prije nego što stignu do Hamasovih odbrambenih uporišta, izraelske snage će morati da probiju niz odbrambenih linija uključujući mine, protivtenkovsko oružje i potencijalne bombaše samoubice. Od 2007. godine vjeruje se da je Hamas izgradio čak 1.370 tunela ispod enklave, formirajući mrežu tunela pod nazivom 'Metro Gaze', dugu nekoliko metara. Tokom poslednjeg sukoba 2014. godine, u borbama je ubijeno najmanje 66 izraelskih vojnika i šest civila, dok su u Palestini, prema podacima UN, poginule 2.133 osobe, od čega 1.489 civila.

Preko 100 ovakvih buldožera bilo je raspoređeno 2014. godine, u napadu koji je trajao 22 dana. Izraelska vojska je 2018. godine otkrila D9R 'Pandu', verziju vozila na daljinsko upravljanje. Izraelske odbrambene snage su u periodu od 7. do 12. oktobra bacile 6.000 bombi. To je ista količina bombi koja je bačena tokom konflikta između Gaze i Izraela koji je trajao od 7. jula do 26. avgusta 2014. godine. Sukob iz te godine bio je najsmrtonosniji po broju žrtava, a tokom 50 dana rata ubijeno je najmanje 2.251 Palestinaca u Gazi, prenosi Nova.

Prema poslednjim informacijama, skoro 1.800 Palestinaca je ubijeno u vazdušnim napadima na Pojas Gaze od početka sukoba Hamasa i Izraela, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. Kako je navelo u saopštenju, od 7. oktobra ubijeno je 1.799 Palestinaca, dok je 6.388 ranjeno.

