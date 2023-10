Kirbi je napomenuo da američki zvaničnici rade sa Izraelom i Egiptom na uspostavljanju bezbjednog prolaza za civile.

"Poziv Izraela da se više od milion civila u sjevernoj Gazi preseli u roku od 24 sata biće "težak zadatak", iako se Sjedinjene Države ne dvoume oko te odluke", rekao je u petak portparol Bijele kuće za nacionalnu bezbjednost Džon Kirbi. "To je mnogo ljudi u veoma kratkom vremenskom periodu", rekao je Kirbi u intervjuu za MSNBC. "Razumijemo šta pokušavaju da urade i zašto to pokušavaju – pokušavaju da izoluju civilno stanovništvo od Hamasa koji je njihova prava meta", dodao je on.