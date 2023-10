Lider stranke Izrael Bejtenu i bivši ministar odbrane Avigdor Liberman, pozvao je na kopnenu invaziju na Gazu kako bi se iskorijenio i uništio Hamas nakon razornog napada na Izrael.

Lider stranke Izrael Bejtenu i bivši ministar odbrane Avigdor Liberman, pozvao je na kopnenu invaziju na Gazu kako bi se iskorenio i uništio Hamas nakon razornog napada militanata na Izrael, piše "Tajms of Izrael".

“Eliminacija Hamasa je ono što je potrebno u ovoj situaciji, nažalost, to zahtjeva ulazak na teren u Gazu. Moramo da očistimo štalu. Kao što smo nedavno ušli u Dženin, tako moramo ući i u Gazu”, kaže Liberman u saopštenju, izdvajajući najveći grad u Pojasu Gaze kao centar operacija terorističke grupe.

On takođe poziva vladu da vrši atentate na lidere Hamasa u inostranstvu, rekavši da Izrael mora da “progoni” vođstvo grupe gdje god da se nalazi, podsjećajući na odluku bivše premijerke Golde Meir da ubije počinioce i organizatore masakra na Olimpijskim igrama u Minhenu. Liberman takođe optužuje premijera Benjamina Netanjahua, ministra odbrane Joava Galanta i načelnika štaba Izraelskih odbrambenih snaga Herci Halevija da nisu na adekvatan način informisali Izraelce o stanju rata.

“Mislim da je greška što premijer, ministar odbrane i načelnik generalštaba ne govore sa medijima... ne da šalju video snimke, već da stanu ispred izraelskog naroda, i ispred kamera, da odgovaraju na pitanja. To je njihova obaveza. To duguju izraelskom narodu nakon tri dana bitke", dodaje on.

On je ponovio da će njegova stranka ući u vladu jedinstva pod uslovom da Hamas bude eliminisan i da se okončaju svi aranžmani koji omogućavaju finansijsku pomoć Katara i iz drugih izvora Gazi.