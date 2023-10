“Preduzimaju se sve mjere i radnje kako bi se naši državljani bezbjedno vratili u svoju zemlju”, poručuju u saopštenju, prenosi CdM.

Izvor: MONDO

Ministarstvo vanjskih poslova, u vezi sa planiranom evakuacijom naših državljana iz Izraela, saopštilo je večeras da su obezbijeđene sve potrebne dozvole za evakuacioni let.

“Prema trenutnom planu, let će biti realizovan do sjutra, shodno aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji i vremenu potrebnom da svi prijavljeni za evakuacioni povratak bezbjedno stignu na

aerodrom u Tel Avivu, imajući u vidu da se nalaze u različitim krajevima zemlje. Do sada se javilo 60 državljana, od čega je 48 izrazilo želju da se vrati u Crnu Goru”, ističu iz MVP, prenosi CdM.