Dječak je nakon kratke svađe zgrabio pištolj i počeo da puca.

Izvor: Youtube/Printscreen/WPBF 25 News

Jedanaestogodišnji dječak optužen je da je upucao dvojicu 13-godišnjaka nakon što su se u ponedeljak uveče posvađali na treningu omladinaca u centralnoj Floridi, saopštile su vlasti. Snimak sa nadzorne kamere i poziv 911 otkrivaju haos koji je nastao kada je 11-godišnjak upucao dvojicu tinejdžera.

Na snimku se vidi kako dječak trči prema automobilu, gdje je zgrabio pištolj i počeo da puca, prenosi NBC Miami. Majka jednog od ranjenih dječaka očajnički je zvala u pomoć nakon incidenta. U njenom glasu u pozivu 911 čuje se panika. "Moj sin je upucan! Moj sin, u leđa", čuje se kako majka govori.

Pokušaj ubistva Izvor: Youtube/WPBF 25 News

Policija je stigla na lice mjesta u ponedeljak oko 20.30 sati nakon što je navodno svađa dovela do sukoba. Šef policije Majk Mekkinli rekao je da je dječak otišao do auta majke i zgrabio neobezbijeđen pištolj, prije nego što je upucao jednog 13-godišnjaka u rame i drugog u torzo. "To nije dobro. Ne bi trebalo da imamo 11-godišnjake koji imaju pristup oružju i misle da mogu da riješe spor vatrenim oružjem", rekao je šef policije.

Dvojica tinejdžera prevezana su u obližnju bolnicu i njihovo stanje je stabilno. Napadač je uhapšen i optužen za pokušaj ubistva drugog stepena. Mekkinli je rekao da mladi uništavaju svoje živote pokušavajući pištoljima da riješe svoje probleme. I majci osumnjičenog dječaka prijete tužbe jer je ostavila pištolj na dostupnom mjestu.