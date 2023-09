Dejnu Džilespi (18) iz Belfasta je greškom uplaćeno na račun osam miliona funti, odnosno nešto više od devet miliona eura, a on je želeo da iskoristi taj novac za kupovinu automobila marke "Porše".

Dejn Džilespi (18) iz Belfasta u Severnoj Irskoj je jednog jutra na svom bankovnom računu video da ima osam miliona funti, odnosno nešto više od devet miliona eura, piše "Miror". On je nedavno uplatio ček od svoje bake od 8900 funti, ali je došlo do greške jer mu je banka isplatila hiljadu puta veći iznos i time je on postao slučajni "milioner".