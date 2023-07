Žena arapskog milionera otkrila je kako izgleda jedan njen dan...

Ujedinjeni Arapski Emirati stecište su milionera, milijardera i visoko pozicioniranih ljudi u svijetu biznisa. Kako je njihovim ženama, neki će se zapitati? Da li uživaju u "svili i kadifi" ili je sve to lažan sjaj?

Influenserka Saudi koja je u braku je s arapskim milionerom Džamalom "odškrinula" je vrata svoje intimne i otkrila kako izgleda život bogate arapske domaćice koji trenutno žive Dubaiju. Kako kaže, dane provodi sređujući frizuru i nokte, a jede samo najskuplja jela. Suprug Džamal redovno joj daje novac na trošenje i kako Saudi ističe - želi da je potpuno razmazi. A šta konkretno to znači?

"Ovo je jedan dan u životu bogate domaćice koja živi u Dubaiju. Jutros smo se probudili i Džamal je rekao da će biti zauzet poslom, pa mi je dao nešto novca za trošenje i naravno otišla sam u kozmetički salon. On voli kad se brinem o sebi i trošim njegov novac na svoj izgled. Odabrala sam jednostavan dizajn noktiju i on je zatim došao po mene. Rekao mi je da napravim i frizuru dok on radi druge poslove. Nakon toga mi je rekao da želi da me iznenadi, pa smo se vratili kući i presvukli", ispričala je Saudi.

Tada joj je Džamal tokom večeri poklonio minđuše koje je dizajnirao posebno za nju. Otišli su u restoran gdje služe koktele s 24-karatnim zlatom, a kao iznenađenje večeri bio je pjevač koji je otpjevao njenu omiljenu pjesmu, prenosi story.hr.

"Na večeri smo jeli salate, škampe, file minjon i tiramisu. Naravno, Džamal je sve to platio", dodala je. Takođe, otkrila je da je on veoma pažljiv i da joj pruža mnogo ljubavi, a najvažnije mu je da je ona srećna i zadovoljna.

Oboje na Instagramu redovno dijele zajedničke fotografije i snimke, s tim što je on na toj društvenoj mreži skupio oko 35.000 pratilaca, dok ona ima više od 150.000.

