Džordž Buš, bivši predsjednik SAD, priznao je da mu je večeru u St. Petersburgu služio Jevgenij Prigožin, šef Vagnera koji je poginuo u avionskoj nesreći. Kako piše Kijev Post, na konferenciji Yalta European Strategy (YES) u Kijevu, Buš je govorio putem videolinka.

"Šokiralo me je to što sam prije neki dan vidio sliku sa samita G8 u Sankt Peterburgu gdje je Prigožin bio tip koji me je poslužio hranom. Bio je kuvar. Jedino što znam je da sam preživio", rekao je bivši američki predsjednik. Riječ je o fotografijama iz 2006. godine na kojima se u pozadini vidi Prigožin. I to nije bio njihov prvi susret. Prigožin se vidi i na fotografijama iz 2022. godine.

2002 год, Джордж Буш в гостях у Владимира Путина. В роли официанта – Евгений Пригожин.pic.twitter.com/rTou84k3wa — Dmitry Kolezev (@kolezev)November 23, 2022

Prije nego što je postao čelnik Vagnera, Prigožin se bavio prehrambenim biznisom i često je obezbjeđivao hranu za događaje koje je vodio ruski predsjednik Vladimir Putin. Zato su ga zvali "Putinov kuvar".

"On želi veliko carstvo"

"On želi veliko carstvo i sada je vrijeme da se to zaustavi", rekao je Buš na konferenciji. Za Putina, dodao je, invazija Ukrajine nije poslednji korak. "Mislim da je danas moćniji nego što je bio kada sam ja bio predsjednik. Ne plaši se da upotrebi moć da utiče na svoju budućnost, ali je odgrizao malo veći komad nego što može da sažvaće", zaključio je Džordž Buš.