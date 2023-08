Danas je zaplenjeno oko dve tone kokaina u internacionalnim vodama u Atlantskom okeanu.

Izvor: Uprava policije

Zajedničkom akcijom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, policijske uprave za Grad Beograd MUP Republike Srbije, BIA, a u koordinaciji sa Europolom i nadležnim policijskim organima više država, u internacionalnim vodama na Atlantskom okeanu u jedrilici "Oceania dos“, dužine 22 metra, danas je zaplenjeno oko dve tone kokaina. Opojna droga kokain bila je upakovana u više obeleženih pojedinačnih paketa, koji su se nalazili u sportskim torbama. Jedrilicom su upravljali jedan ukrajinski i jedan češki državljanin.

Njih je organizovao, sada lišen slobode S.K. (koji je pobegao iz zatvora u Brazilu i za kojim je izdata crvena Interpolova poternica). Pored njega, uhapšeni su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe i to: N, S. N. S. i B. K.

Naime, postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa u periodu od marta 2022. do danas 2023. godine izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ova organizovana kriminalna grupa je u ovom periodu organizovala transport opojne droge kokain iz zemalja Južne Amerike do zemalja Zapadne Evrope i Republike Srbije radi dalje prodaje, na taj način što su obezbeđivali jedrilice, kontaktirali sa prodavcima opojne droge, organizovali lokacije za prihvat i istovar kokaina, skrivanje opojne droge i angažovali posadu (to su bili Čeh i Ukrajinac). Osumnjičenim S.K., N.S., N.S. i S. K. koji su lišeni slobode na teritoriji Beograda i Novog Sada određeno je policijsko zadržavanje nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.