Vera je godinama tvrdila da je biološka majka Vladimira Putina, iako se u zvaničnom dokumentu navodi da je rođen 1952. u Lenjingradu i da je bio treći sin ruskog para.

Žena koja je decenijama tvrdila da je prava majka ruskog predjsednika Vladimira Putina preminula je u siromaštvu u julu ove godine. Imala je 97 godina. Vera Putina se klela da je Putin rođen iz afere sa oženjenim muškarcem. Govorila je da je Putinov otac bio ruski mehaničar, Platon Privalov, sa kojim je zatrudnila dok je on bio u braku sa drugom ženom - verzija istorije koju je Putin izbjegavao. Uvijek je pokazivala fotografije svog sina kao dječaka koji je neobično ličio na ruskog predsednika.

Vera, iz siromašnog sela Metehi u Gruziji, tvrdila je da je ruski predsjednik nesrećni dječak kojeg je poklonila kada je imao 10 godina. Njen intrigantan izvještaj takođe detaljno opisuje njegovo navodno traumatično detinjstvo. Ona je pred smrt dala intervju za britanski San u kojem je rekla da joj je srce slomljeno što čovek, na kojeg je bila toliko ponosna bio previše hladan da "prizna skrivenu istinu".

Ubrzo nakon što je iznijela da je Putin njen sin, pokazujući fotografije, KGB je došao u njenu kuću, odnio originale i rekao joj da ne priča. Ovo je bilo najuzbudljivije dešavanje u selu godinama. Metehi je bio zemljoradnički kraj u podnožju Kavkaza u Gruziji, na reci Kuri. Kuće su bile od rđave cigle i zakrpljenog cementa, sa zarđalim ogradama. Putevi, iako su veličanstveno nazvani po Staljinu, uglavnom su bili zemljani. Verina kuća bila je oronula, iako ju je lepo održavala čipkanim zavjesama i imala je baštu od zelene loze.

Imala je 73 godine kada se javila, pošto ga je videla na televiziji u vijestima. Do tada je ćutala. Ali bila je uvjerena da je Vladimir Putin, "Vova“ kako ga je zvala, njeno izgubljeno, posebno dijete. On je bio dijete afere na koledžu, sa drugim studentom, Platonom Privalovim. Kada je kasnije saznala da je Platon oženjen, prekinula je to sledećeg dana. Ali tada je već bila trudna sa Vovom. Zadržala ga je, a onda je upoznala Georgija Osepašvilija, gruzijskog vojnika i udala se za njega.

Brak je potrajao, ali nije dobro prošao. Sve vrijeme su se svađali. Georgije je rekao da ima novca, ali kuća njegovih roditelja u Metekiju, gdje ju je odveo, bila je polusrušena koliba. Od nje je napravio seljaka. Putin je uglavnom bio tih dečak. Georgije ga nikada nije tukao,a kada je Vova imao devet godina, Vera ga je predala u hraniteljsku porodicu. Bili su previše bolesni da bi se nosili sa njim i poslali su ga u vojni internat. Nakon toga je izgubila vezu dok nekako nije čula da je on u KGB.

Ovo, naravno, nije bila priča o porijeklu koju je ispričao Vladimir Putin. Predsjednikovi roditelji su u njegovoj autobiografiji "Prvo lice“ navedeni kao Vladimir Putin stariji i Marija Putina, koja je živjela u Lenjingradu. Tokom opsade grada 1941-44. njihova dva sina umrla su od gladi;

Vladimir Vladimirović Putin rođen je 7. oktobra 1952. u Lenjingradu (današnji Sankt Peterburg) kao treće dijete Marije Ivanovne Putine i Vladimira Spiridonoviča Putina. Njegovom rođenju prethodila je smrt dva brata Viktora i Alberta, koji su rođeni sredinom tridesetih godina. Albert je umro u djetinjstvu, a Viktor je umro od difterije tokom opsade Lenjingrada u Drugom svjetskom ratu.

Šire u inostranstvu, novinari su bili zaintrigirani pričom o Putinovom poreklu. Napomenuli su da Putin gotovo da nije iznosio detalje svog djetinjstva do desete godine. Takođe je bilo vjerovatno da će sakriti bilo kakvu gruzijsku vezu, što ga je činilo napola strancem. Neke činjenice se nisu slagale: 2008. godine Daily Telegraph je otkrio da je Vladimir Putin zaista pohađao školu Metehi tri godine. Drugi događaji su izazvali sumnju. 2000. godine dva novinara koji su istraživali Verinu priču, Čečen i Italijan, ubijeni su u odvojenim "nesrećama“. U jednom trenutku su stranci, dva muškarca i dve žene, došli u Verinu kuću i uzeli krv za DNK test. Nikada nije čula rezultat.

Dokle god je mogla, dok je ćerke nisu zaustavile, nastavila je priču. 2003. godine, kada je imala 77 godina, otvorila je svoju kuću i svoje srce holandskoj rediteljki Ineke Smits.

Dok je radila, razmišljala je i o Vovi. Pitala se zašto "hranitelji“, koji su oboje umrli 1990-ih, nikada nisu javno govorili o njemu. Vjerovatno je i njima rečeno da to ne rade.

Vera, koja je tvrdila da je njegova biološka majka nije ga zaboravila. Bilo je trenutaka, posebno kada je napao Gruziju 2008. godine, kada se ona stidjela zbog njega, ali više se stidjela sebe. Poželela je da on samo jednom poseti Metekiju, kako bi mu rekla da joj je žao što ga je ostavila, i objasnila da to nije njena greška. Ponekad je zapravo i sanjala da je Vova došao da je vidi. Ali to se nije desilo...

Kada je KGB došao da uzme fotografije, jednu su ostavili. Na njoj je bilo dijete od tri godine u kratkoj tunici sa kaišem. Nije odmah bio prepoznatljiv kao Vladimir Putin, kao što su to bili drugi. Cijla postavka je izgledala mnogo starije. Ali ono što je prepoznala, rekla je Vera, bio je taj sjaj u njegovim očima. Uverljivo ili ne, on je za nju bio nemilosrdni predsednik Rusije.

