Ruski predsjednik Vladimir Putin otkrio je o čemu je razgovarao sa članovima Vagner grupe i Jevgenijem Prigožinom.

Izvor: Twitter/screenshot/ChuckPfarrer/sputnikportal.rs/screenshot

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u četvrtak, 13. jula, prvi put ispričao o čemu se razgovaralo na skupu u Kremlju kojem je prisustvovalo 35 komandanata Vagnera, uključujući šefa grupe Jevgenija Prigožina.

Sastanak je održan 29. juna, samo nekoliko dana nakon što su Vagnerovi borci pokrenuli kratkotrajnu pobunu protiv Moskve. "S jedne strane, na sastanku sam dao ocjenu šta su uradili na ratištu (u Ukrajini), a sa druge strane šta su uradili tokom događaja od 24. juna. Treće, pokazao sam im moguće opcije za njihovu dalju službu, uključujući i korišćenje svog borbenog iskustva. To je bilo to", kazao je Putin.

Putina, koga je intervjuisao ruski list Komersant, pitali su da li će Vagner biti zadržan kao borbena jedinica, prenosi CNN. "Nemamo zakon za privatne vojne organizacije! On jednostavno ne postoji! Ne postoji takvo pravno lice. Grupa postoji, ali pravno ne postoji!", kazao je Putin. Putin je ponovio u intervjuu da je ovo posebno pitanje koje se odnosi na stvarnu legalizaciju. "Ali to je pitanje o kome treba da se raspravlja u Državnoj Dumi, u Vladi. To nije lako pitanje", objasnio je predsjednik Rusije.

Putin je rekao da je 35 Vagnerovih komandanata ponudio više opcija za zapošljavanje, uključujući i jedno pod vođstvom njihovog direktnog komandanta, koji nosi pozivni znak Sedoi (Sijeda kosa) - čovjeka pod kojim su se Vagnerovi borci borili poslednjih 16 mjeseci.

"Mogli su svi da se okupe na jednom mjestu i nastave da služe i ništa se za njih ne bi promijenilo. Vodila bi ih ista osoba koja je sve vrijeme bila njihov pravi komandant", rekao je Putin.