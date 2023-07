Džo Bajden izjavio je da Ukrajina ne može po ubrzanom postupku da uđe u NATO.

Izvor: YouTube/screenshot/60 Minutes

Predsednik Džo Bajden je u ekskluzivnom intervjuu za "Si-En-En" rekao da Ukrajina još nije spremna za članstvo u NATO-u, rekavši da ruski rat u Ukrajini treba da se završi prije nego što alijansa može da razmotri dodavanje Kijeva u svoje redove.

Bajden je rekao da iako je razgovor o skorom članstvu Ukrajine u NATO-u bio preuranjen, SAD i njihovi saveznici u NATO-u će nastaviti da obezbjeđuju predsjedniku Volodimiru Zelenskom i njegovim snagama bezbjednost i oružje koje im je potrebno da pokušaju da okončaju rat sa Rusijom.

Bajden je intervju dao uoči jednonedeljnog putovanja u Evropu, koje uključuje samit NATO-a u Litvaniji, na kojem će rat Rusije u Ukrajini i nastojanje Zelenskog za članstvo u NATO-u biti među ključnim pitanjima.

"Ne mislim da u NATO-u postoji jednoglasnost oko toga da li da uvede Ukrajinu u porodicu NATO-a sada, u ovom trenutku, usred rata. Na primer, ako ste to uradili, onda znate - i mislim ono što kažem - mi smo odlučni da posvetimo svaki pedalj teritorije koja je teritorija NATO-a. To je obaveza koju smo svi preuzeli bez obzira na sve. Ako je rat u toku, onda smo svi u ratu. Mi smo u ratu sa Rusijom, ako je to slučaj", rekao je Bajden.

Američki predsjednik je rekao da je opširno razgovarao sa Zelenskim o tom pitanju, i da mu je rekao da će SAD nastaviti da obezbjeđuju bezbjednost i oružje za Ukrajinu kao što to čine za Izrael dok se proces odvija.

"Mislim da moramo da postavimo racionalan put kako bi Ukrajina mogla da se kvalifikuje da može da uđe u NATO", rekao je Bajden, napominjući da je odbio zahtjeve ruskog predsjednika Vladimira Putina prije rata da se obaveže da neće primiti Ukrajinu jer alijansa ima "politiku otvorenih vrata".

"Ali mislim da je preuranjeno reći, pozivati na glasanje, znate, sada, jer postoje i druge kvalifikacije koje treba ispuniti, uključujući demokratizaciju i neka od tih pitanja", rekao je Bajden.