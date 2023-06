Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden oglasio se prvi put o pokušaju puča u Rusiji u subotu 24. juna 2023. godine.

Izvor: YouTube / Yahoo Finance/sputnikportal.rs/screenshot

Džozef Bajden, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, oglasio se prvi put o pokušaju puča u Rusiji u subotu 24. juna 2023. godine, prenio je "Politiko". Pokušaj puča privatne vojne kompanije “Vagner” u Rusiji je zaustavljen nakon intervencije predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka. On je posredovao između konfliktnih strana, predsednika Rusije Vladimira Putina i ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua sa jedne strane, odnosno vođe “Vagnera”, Jevgenija Prigožina sa druge strane.

Američki predsednik je rekao da Sjedinjene Američke Države nemaju nikakve veze sa događajima od subote u Rusiji. Bajden je dodao da je uputio tim za nacionalnu bezbjednost da prati događaje u Rusije i da mu šalju izvještaje na svakih sat vremena kako bi bio spreman za niz scenarija.

Takođe, Bajden je obavio razgovore sa najvećim saveznicima u toku vikenda zbog dešavanja u Rusiji. Time je želio da potvrdi da se svi oni nalaze na istoj strani.

"Od ključnog je značaja da budemo usklađeni u našem odgovoru i koordinisani u onome što treba da predvidimo“, rekao je on, dodajući da su se sve strane složile da ”moramo da se uvjerimo da Putinu ne damo izgovor da za to krivi Zapad ili da okriviti za ovo NATO. Jasno smo stavili do znanja da nismo umiješani. Nismo imali ništa s tim. Ovo je bio dio borbe unutar ruskog sistema", naveo je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden.