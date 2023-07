Američka novinarka Marija Menounos u svojoj ispovjesti otkriva kako je ljekarima promakao tumor pankreasa koji joj je dijagnostikovan u drugom stadijumu.

Američka novinarka Marija Menounos (45) progovorila je o tome kako je ljekarima promakao tumor pankreasa prije nego što joj je dijagnostikovan u drugom stadijumu, dok je po drugi put bila u drugom stanju. Marija je u podkastu "Not Skinny But Not Fat Dear Media" otkrila da se njen tumor udvostručio u periodu od samo dva mjeseca i da je tek nakon što je bila podvrgnuta magnetnoj rezonanci cijelog tijela, dobila tačnu i jasnu dijagnozu.