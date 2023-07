Turisti su istrčali iz vode na plaži Toremolinos u Malagi, u Španiji, nakon što je ogromna ajkula primjećena blizu obale.

Izvor: TikTok/screenshot

Prestravljeni turisti viđeni su kako bježe iz vode na obalu nakon što je ajkula primjećena kako vreba u plićaku. Zastrašujući snimci pokazuju kako peraje zvijeri viri iznad vode na plaži Toremolinos u Malagi, Španija, 27. juna. Gomila turista je plivala izbezumljeno do kopna, a to se vidi na snimku objavljenom na internetu.

Emili MekEvan je bila jedna od ljudi na plaži kada je ajkula primjećena. Ona je objavila jeziv snimak na TikTok-u. Govoreći za The Sun, rekla je: "Bilo je malo iznenađenje jer smo svi gledali filmove poput 'Čeljusti', ali nikada ne očekujete da ćete biti u moru kada vidite to peraje. Bili smo na porodičnom odmoru nekoliko dana u Malagi. Grupa ljudi je počela da se okuplja na plaži dok smo bili u moru i pomislila sam: 'Ne volim to, ne volim to', jer kad god se napavi gužva na plaži to obično znači da nešto nije u redu. A onda sam sa svoje desne strane vidjela repno peraje. Tada je izašao spasilac i on je išao gore-dolje neko vrijeme."

Pogledajte 00:31 emmcewan Izvor: TikTok Izvor: TikTok

Ajkula je vrebala blizu plaže oko pola sata pre nego što je spasilac uspio da je otjera, rekla je. Emili je dodala da je osoblje u baru na plaži pokušalo da smiri turiste uvjeravajući ih da je to samo kornjača, ali je peraje jasno dalo do znanja šta je zaista u vodi. Na sreću, činilo se da ajkula nije bila zainteresovana za posjetioce plaže i niko nije povrijeđen.

To je bilo peto viđenje ajkula kod španske obale za samo mjesec dana - dok naučnici nisu sigurni šta ih privlači u ove vode. Jedna osoba je prokomentarisala ispod snimka: "Oh, ja idem ovdje u avgustu", dok je druga osoba napisala: "Neka hvala, ja više ne ulazim u more."

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:15 Ajkula Izvor: Facebook/Yiannis Geladas Izvor: Facebook/Yiannis Geladas

(MONDO)