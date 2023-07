Čovjek koji je čekao da umre nakon što ga je napala mako ajkula u Egiptu smatra da ga je nekim čudom spasilo jato delfina.

Martin Ričardson je plivao u Crvenom moru u Egiptu kada ga je pet puta ujela mako ajkula. Vjerujući da neće uspeti da preživi, Ričardson je rekao da je "odustao" - ali onda se dogodilo nešto nevjerovatno. Pojavljujući se u novoj emisiji National Geographic-a "Saved from a Shark", rekao je: "Nije bilo razloga da ajkula stane. Izgubio sam otprilike 2,8 litara krvi. Imate samo 4,5-5 litara u svom tijelu. Znao sam da kruži oko mene… Okrenuo sam se i pogledao u planine. Odustao sam".

Ali jato delfina je doplivalo iza Ričardsona, zaustavivši napad ajkule. Ubrzo nakon toga, čamac, koji je jurio da stigne do Ričardsona prije nego što je to učinila ajkula, je stigao do njega i odvezen je u bolnicu, gde je na tijelu imao više od 300 šavova. "Čvrsto vjerujem da su mi delfini spasili život", dodao je on.

Priče o herojskim delfinima koji spašavaju ljude od okeanskih predatora ispričane su više puta. Ali iako priča možda dirne srce, stručnjaci su doveli u sumnju da li morski sisari zaista imaju najbolji interes, ili su možda zapravo štitili sebe. Majk Hajthaus, profesor na Odjeljenju za biološke nauke na Međunarodnom univerzitetu Floride, rekao je za emisiju: "Delfini vide veliki oblak krvi, znaju da je ajkula u tom području."

Hajthaus je rekao da su stvorenja imala možda mlade i da su posumnjali da ajkula želi da napadne njihove bebe i krene u ofanzivu. "Možda nisu pokušavali da spasu Martina", dodao je on. Hajthaus je dodao da se jedna od najbizarnijih priča o interakciji ljudi sa delfinima dogodila kada je grupa spasilaca plivala u moru kod obale Novog Zelanda. Jedan od spasilaca, Rob Hovs, rekao je da ih je jato delfina iznenada opkolilo. Plivači nisu ni znali da ih velika bijela ajkula vreba.

Hajthaus je rekao da je bilo mnogo slučajeva da delfini, pa čak i kitovi štite ljude, ali u većini slučajeva to nije bilo iz ljubavi prema čovječanstvu. Ali za spasioce na Novom Zelandu, rekao je za Live Science: "Ovo je jedan slučaj kada se zaista činilo da delfini štite ljude.