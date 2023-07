Vođa "Vagnera" Jevgenij Prigožin se više ne nalazi u Belorusiji!

Vođa "Vagner" grupe, Jevgenij Prigožin, više nije u Belorusiji! Ovo je potvrdio predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, prenosi "Gardijan".

"Oni su ruska kompanija. To pitanje, dakle, nije za mene. Koliko ja znam, njihovi borci se nalaze u kampu. Što se tiče Prigožina, on je u Sankt Peterburgu. To ne postoji na teritoriji Belorusije", rekao je bjeloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

