Koliko god da se odnos snaga između Lukašenka i Putina sada promijenio, potrebni su jedan drugom kako bi ostali na vlasti, piše NY times.

Izvor: YouTube/screenshot/Press21

Vladimir Putin je poznat po svojoj strogoj kontroli nad medijima u Rusiji. Njegov nekadašnji saveznik, osnivač Vagnerove vojne grupe Jevgenij V. Prigožin, i sam je vlasnik konzervativne medijske kuće i blistav šoumen na društvenim mrežama. Ali figura koja se pojavila i odnijela pobjedu u odnosima s javnošću nakon pobune Prigožina je dugogodišnji predsjednik Belorusije, susedne zemlje koja je čvrsto u orbiti Moskve, piše NY times.

Bjeloruski lider, Aleksandar G. Lukašenko, se uglavnom smatra poslušnim satrapom Kremlja. Ali u nedelju je preuzeo zasluge za posredovanje u sporazumu između Putina i Prigožina, čime je spriječio scenario koji je ruski lider uporedio sa građanskim ratom koji je uslijedio nakon Revolucije 1917. Sada Lukašenko, međunarodna parija, pokušava da iskoristi pobjedu da učvrsti svoje akreditive kao kredibilan državnik, posrednik i iznad svega, lojalan saveznik Putinu.

Kasno u subotu uveče, dok su strahovi postajali sve veći od mogućeg sukoba između Vagnerovih trupa, koje su se nalazile u krugu od 300 kilometara od Moskve, i ruskih vojnika, Lukašenkova pres-služba je objavila saopštenje: Bjeloruski predsjednik je pronašao "apsolutno isplativu i prihvatljivu opciju za rješavanje situacije".

Ubrzo nakon toga, Prigožin je objavio da se kolona njegovih boraca okreće i ide kući. Kao dio dogovora, krivični postupak protiv Prigožina za organizovanje oružane pobune biće odbačen, Vagnerovi vojnici neće biti optuženi, a Prigožin bi otišao iz Rusije u Bjelorusiju, rekao je portparol Kremlja. Gdje se nalazio u nedelju nije bilo poznato.

Kakva su obećanja, ako ih ima, data u ime Kremlja, Vagnera ili Lukašenkoa, ostaje nejasno. Ali, državni mediji Lukašenka brzo su se prebacili na visoku brzinu kako bi prikazali njegove napore da smiri sukob kao dokaz državničkog umijeća. Državna novinska agencija Belta je izvijestila da je u subotu ujutru pošto se Putin suočio sa 'najakutnijom fazom situacije u Rusiji' telefonirao svom bjeloruskom kolegi u Minsku.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko sastao se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na marginama neformalnog samita Zajednice nezavisnih država (ZND) u Državnom ruskom muzeju u Sankt Peterburgu, Rusija.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Putin je 'bio skeptičan u pogledu mogućnosti pregovora i sumnjao je da će Jevgenij Prigožin podići slušalicu, pošto u to vrijeme nije razgovarao ni sa kim", rekao je propagandista bjeloruske vlade Vadim Gigin u nedelju prokremljskim medijima, u intervjuu. Ali Putin je pristao na posredovanje i kada je 'predsjednik Bjelorusije pozvao, Jevgenij Prigožin se odmah javio', rekao je gospodin Gigin, kome je Evropska unija svojevremeno uvela sankcije zbog 'podrške i opravdavanja represije protiv demokratske opozicije i civilnog društva.'

Razgovor između Lukašenka i Prigožina bio je 'veoma težak', rekao je gospodin Gigin, koji je ovog mjeseca postao direktor Nacionalne biblioteke Bjelorusije. "Odmah su izgovorili tako vulgarne stvari da bi svaku majku rasplakalo. Razgovor je bio težak, i kako mi je rečeno, muški.” Iako su iznijeta i druga moguća objašnjenja zašto je Prigožin odustao od svog 'marša za pravdu' u Moskvu, pri čemu neki nude minimalnu zaslugu Lukašenku, bjeloruska medijska mašina trubi o njegovoj ulozi posrednika moći, što je preokret u vrijeme kada je on postao u velikoj meri zavisan od Rusije.

"Putin je izgubio jer je pokazao koliko je njegov sistem slab, da se može tako lako osporiti", rekao je Pavel Slunkin, bivši bjeloruski diplomata i analitičar u Evropskom savjetu za spoljne odnose. "Prigožin je izazivao, napao je, bio je tako hrabar, a onda se povukao, izgledajući kao gubitnik. Samo je Lukašenko osvojio bodove, prvo u očima Putina, u očima međunarodne zajednice kao posrednik ili pregovarač, i kao mogući garant dogovora."

Lukašenko je uspio da se održi na vlasti 29 godina, ali po svaku cijenu. On je sve više dozvoljavao Bjelorusiji da postane vazalna država Rusije, posebno nakon što je dobio podršku Moskve 2020. godine, kada je nasilno slomio demokratski pokret osporavajući njegovu tvrdnju da je pobijedio na izborima ubjedljivo.

Zavisna od Moskve ne samo zbog političke podrške već i zbog ekonomske održivosti, Bjelorusija je dozvolila Putinu da je iskoristi kao teren za svoju invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. i kao mjesto skladištenja ruskog taktičkog nuklearnog oružja. Takođe su se pojavili detalji da je Bjelorusija učestvovala u ruskoj praksi odvođenja djece sa ruskih okupiranih teritorija u Ukrajini i odvođenja u takozvane ljetnje kampove. Međunarodni krivični sud izdao je naloge za Putina i njegovog komesara za prava djece, a ukrajinski tužioci razmatraju dokaze da su djeca dovedena u tri kampa u Bjelorusiji, uključujući najmanje jedan koji pripada državnoj kompaniji.

Lideri opozicije vjeruju da Putinove ambicije nisu ograničene samo na ukrajinsku teritoriju. Na kraju će, predviđaju, pokušati da ojača kontrolu nad Belorusijom. Svojim najavljenim posredovanjem u Vagnerovoj krizi, g. Lukašenko se možda nada da će povratiti dio svog suvereniteta koji se brzo erodirao i zaustaviti bjeloruski strah da će ga veći sused progutati, rekao je Dmitrij Navoša, osnivač beloruskog sajta Tribuna.

"Lukašenko je jednostavno učinio uslugu Putinu u svom najčistijem obliku i pomogao sebi da riješi problem okupacije", rekao je on. To nije prvi put da je i Lukašenko pokušao da preuzme ulogu posrednika. On je to učinio 2014. i 2015. godine, nakon ranijeg ruskog napada na Ukrajinu, kada je Moskva podržala separatiste u istočnom regionu Donbasa. Pokušao je ponovo ubrzo nakon potpune invazije, dovodeći delegacije iz Moskve i Kijeva u grad Gomel na jugoistoku zemlje, ali su pregovori brzo propali.

Mnogi posmatrači sada postavljaju pitanja o tome da li bi Prigožin bio bezbjedan od prijetnje kidnapovanjem ili atentatom u Bjelorusiji, s obzirom na to da je Putin otvoreno izrazio bijes na njega. Čak i prije 2020. godine, kada je gospodin Lukašenko postao još više Putinova marioneta, ruske specijalne službe su ponekad ulazile na teritoriju Bjelorusije da bi uhvatile njene neprijatelje, rekao je gospodin Slunkin, analitičar Evropskog saveta. "A sada će samo raditi šta hoće."

Koliko god da se odnos snaga između Lukašenka i Putina sada promijenio, obojica i dalje trebaju jedan drugog da bi ostali na vlasti."Oni su dva sijamska blizanca", rekao je Pavel Latuška, bivši bjeloruski diplomata i ministar koji je sada u egzilu. "Oni ne mogu da žive jedno bez drugog. To je jedno tijelo, dvije glave. Pad jednog znači političku smrt drugog."