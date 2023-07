Nakon međusobnih optužbi Rusa i Ukrajinaca da će biti napadnuta nuklearna elektrana Zaporožje, ljudi su počeli masovno da napuštaju tu oblast i da se sele u Moldaviju.

Izvor: Profimedia

Nakon međusobnih optužbi Rusa i Ukrajinaca da će biti napadnuta nuklearna elektrana Zaporožje, ljudi su počeli masovno da napuštaju tu oblast i da se sele u Moldaviju, prenosi "Sky News". Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je naveo da je na krovu nuklearne elektrane Zaporožje viđen eksploziv i rekao je da se napad očekuje u toku noći 5. jula.

"To je dovelo do uzbune. Dovelo je do toga da određeni broj Ukrajinaca naglo napusti zemlju. Vidimo redove na graničnom prelazu sa Moldavijom koji se protežu oko 3,2 kilometra, a kakve nismo vidjeli mjesecima", rekao je Dominik Voghor, urednik spoljnopolitičke rubrike "Sky news".

Prema nezvaničnim informacijama britanske televizije, prethodnih dana su viđeni ruski vojnici koji se povlače iz nuklearne elektrane Zaporožje. "Gardijan" javlja da su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost u južnoj i istočnoj Ukrajini.