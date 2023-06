Aleksandar Lukašenko je za ukrajinsku agenciju otkrio detalje razgovora sa Vladimirom Putinom na dan vojnog puča.

Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko otkrio je da su 24. juna počeli njegovi pregovori sa šefom ruske vojne formacije Vagner Jevgenijem Prigožinom, u pokušaju da zaustavi oružanu pobunu plaćeničke grupe. Putinov najbliži saveznik otkrio je neke detalje prilikom uručenja nagrada visokim oficirima. Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci na kojima Lukašenko govori o kriznom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i čitavom procesu uspostavljanja komunikacije sa pobunjeničkim šefom Vagnera.

"Bio je petak. Imali smo tako divan dan, znate, svi smo se pripremali za promociju učenika. Naravno, i ja sam bio prilično zauzet. Da budem iskren, kada sam počeo da dobijam neke informacije o dešavanjima u Rusiji.

"U Rostovu, na jugu, nekako prvo nisam obraćao pažnju na to. U toku je rat pa takve stvari nisu iznenađenje. Ali u subotu posle 8 ujutru počele su da stižu alarmantne vijesti. Rečeno mi je šta ljudi pišu na tim Telegram kanalima, mesindžerima... Rekli su mi preko FSB i našeg Komiteta državne bezbjednosti (bjeloruskog KGB, op.a.), generala Tertela: "Predsjednik Putin želi da razgovara "U redu. Dogovorili smo se u 9:30 da razgovaramo u bilo koje vrijeme koje njemu odgovara. U 10:00 se obratio naciji, u 10:10 pozvao me je i rekao mi detalje situacije koja se dešava u Rusiji. “, rekao je Lukašenko, prenosi bjeloruska državna novinska agencija Belta.

Postavio sam mu nekoliko pitanja, uključujući i njegove planove da se izbori sa tim, i shvatio sam da je situacija komplikovana. Najopasnije, koliko sam shvatio, nije bila sama situacija, već šta bi iz nje moglo da nastane i kakve bi posledice mogle da budu. "To je bilo najopasnije. Takođe sam razumio da je donijeta teška odluka - da se eliminišu oni koji su u nju umiješani. Predložio sam Putinu da ne žuri", rekao je Lukašenko.

Putin o pregovorima: 'Vidi, Saša, to je besmisleno'

Putinu je predložio, kako kaže, razgovor sa Prigožinom i njegovim komandantima. Odgovorio mi je: 'Vidi Saša, džaba. Ne želi ni da se javlja na telefon, ne želi ni sa kim da razgovara', rekao je bjeloruski lider. Lukašenko navodi da je pitao Putina gdje je Prigožin, a on je odgovorio da je u Rostovu. "Rekao sam, u redu, loš mir je bolji od bilo kakvog rata. Samo polako. Pokušaću da stupim u kontakt s njim. A on mi je ponovo rekao: 'Uzaludno je.' Rekao sam: 'OK, čekaj. “, otkrio je Lukašenko.

Potom su razgovarali još sat i po, nakon čega ga je Putin obavijestio o situaciji na frontu. "Sjećam se da je rekao: 'Znate, možda zvuči čudno, ali situacija na prvoj liniji je bolja nego što je ikada bila'. Rekao sam: 'Vidi, nije tako loše' telefonom. Pitao sam ga: 'Kako je to bilo?' Da li da stupim u kontakt sa njim? Dajte mi broj telefona'. On je odgovorio da FSB vjerovatno ima broj telefona. Provjerili smo i do popodneva smo imali tri kanala preko kojih smo mogli da razgovaramo sa Rostovom", otkrio je Lukašenko.

"Ovim kanalom smo vodili treću i četvrtu rundu pregovora. U mojoj kući, u mojoj rezidenciji na selu, bili su posrednici. Oni su nam pomogli da obavimo ovu komunikaciju", dodao je on. Posebno je zahvalio generalu Junus-Beku Jevkurovu.