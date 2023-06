Komadići slagalice za koje se činilo da nedostaju da bi se riješio zločin u Grčkoj, upotpunjeni su preko SIM kartice mobilnog telefona Anastasije Rubinske (27).

Izvor: Instagram/screenshot/anastazja_pati

Slučaj ubistva 27-godišnje Anastasije na Kosu se raspliće, piše grčki portal "Prototema". Komadi slagalice za koje se činilo da nedostaju upotpunjeni su preko SIM kartice mobilnog telefona djevojke iz Poljske. Kartica se do danas smatrala oštećenom, međutim, ona se danima nalazila u forenzičkim laboratorijama grčke policije.

Istovremeno, otkriveno je i da je mobilni telefon 32-godišnjeg muškarca poreklom iz Bangladeša, koji je glavnoosumnjičeni za Anastasijino silovanje i ubistvo, pronađen pored mjesta ubistva.

"Telefon mu je ispao odmah nakon zločina, što je jedan od glavnih dokaza da je on ubica", smatra policija.

Bangladešanin, koji nije priznao ni ubistvo ni silovanje, pokušao je, kako se saznaje, da izbriše i sve njegove elektronske tragove. Međutim, službenici grčke policije u mobilnim telefonima žrtve i osumnjičenog pronašli su sve podatke koje je 32-godišnji okrivljeni pokušao da izbriše. Tako je sastavljen i pazl koji opisuje poslednjih 45 minuta Anastasijinog života.

Izvor: Printscreen

Zbog novih dokaza, Anastasijin dečko Mihail nije više sumnjiv policiji, pa je posle razgovora sa detektivima, dobio dozvolu da otputuje u Poljsku. On se u domovinu vratio zajedno sa Anastasijinom majkom Natalijom Rubinskom, koja je pre dva dana napisala na Fejsbuku ogorčeni post. Ona za smrt svoje ćerke krivi grčku policiju.

"Ja sam Anastasijina majka i mogu svakome da dokažem da njen momak nema nikakve veze sa njenom smrću. Pozvao me je odmah nakon njenog nestanka i prijavio to policiji. Poslao im je lokaciju na kojoj je njen telefon. Tragao je celu noć, ali je policija potcijenila tu činjenicu i rekla mu da to prijavi sledećeg jutra. Da su odmah reagovali, moja ćerka bi bila živa", napisala je majka žrtve.

Anastasija je, inače, prije ubistva silovana, a potom i brutalno zadavljena. Njeno telo je posle šest dana potrage nađeno u močvari, golo i umotano u čaršav. Policija je zbog svega uhapsila momka iz Bangladeša (32), koji je poslednji video Anastasiju i sa njom imao seks u svom stanu.