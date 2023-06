Američki stručnjak za spasilačke operacije Dejvid Mirns veruje da pripadnici Američke oblaske straže nikad ne bi objavili ovako dramatičnu vest da postoji i mala nada da će nekog od posade izvući živog!

Izvor: Profimedia/ABACA

Merns je prijatelj dvojice muškaraca zarobljenih u podmornici, britanskog milijardera Hamiša Hardinga i francuskog kopilota i istraživača Pola Enrija Nargelota. On je u izjavi za "Skaj njuz" kazao da strahuje od ishoda potrage i da veruje da su istražitelji pronašli delove podmornice.

"Robotizovana podmornica na daljinsko upravljanje (ROV) pronašla je ram za sletanje i poklopac nestale podmornice "Titan" na dnu Atlantskog okeana. Dobio sam poruku na Vacapu od nekoga ko je "direktno povezan" sa brodovima uključenim u potragu. Rečeno mi je da su pronađeni delovi sa podmornice. To je veoma nekonvencionalna podmornica. Taj zadnji poklopac je taj njen šiljati kraj, a okvir za sletanje je taj mali okvir na kome leži. Tako da to potvrđuje da je to podmornica", naveo je Mirns.

On je u prilog tim informacijama kazao i da ponašanje Obalske straže pokazuje da se sa podmornicom desilo nešto katastrofalno.

"Pripadnici Obalske straže nikad ne bi koristili fraze kao što je "polje sa krhotinama" ukoliko postoji i dalje neki tračak nade da će bilo ko od posade biti izvučen živ", kazao je Mirns.

On je dodao da sama fraza "polje sa krhotinama" implicira katastrofalan ishod.

"To nam sugeriše da je došlo do raspada podmornice na velikoj dubini. Znamo da su izgubili komunikaciju sa brodom na dubini od otprilike 3.300 metara. To ustvari navodi na zaključak da se dogodio najgori mogući scenario, katastrofalni kvar, pa čak i eksplozija", rekao je stručnjak.

Stručnjak je naglasio da je eksplozija najverovatnije bila momentalna.

"Ako se to desilo, bilo je u milisekundama. Ljudi u podmornici bukvalno nisu ni shvatili šta ih je snašlo", rekao je Mirns.

Istovremeno, Artur Nojbl, prijatelj direktora kompanije "Oušn gejt" Stoktona Raša, kazao je da mu je Raš dan pred ekspediciju kazao da su vremenske prilike veoma loše.

"Rekao mi je da je vreme veoma, veoma loše. Ne znam zašto su krenuli u akciju. Verovatno nisu ni razmišljali o scenariju da bi podmornica mogla da doživi havariju. O tome niko ne razmišlja", rekao je Nojbl.

Inače, američka obalska straža je za 22 sata po našem vremenu najavila konferenciju za medije na kojoj će dati više podataka o novom otkriću. Ranije večeras, oni su objavili da je plovilo na daljinsko upravljanje (ROV) koje učestvuje u potrazi, otkrilo "područje sa krhotinama" u blizini Titanika, odnosno u oblasti pretrage za nestalom podmornicom "Titan".