Čelnici kompanije "Oušn gejt" potvrdili su u saopštenju da je svih pet članova posade u podmornici izgubilo živote.

Izvor: Profimedia/ABACA

"Vjerujemo da su tragično izgubili živote naš izvršni direktor Stokton Raš, Šahzad Davud i njegov sin Sulejman Davud, kao i Hamiš Harding i Pol-Henri Nargole. Ovi ljudi bili su iskreni istraživači koji su dijelili avanturistički duh i duboku strast za istraživanjem i za zaštitom svjetskih oekana. Naša srca su uz tih pet duša i uz svakog člana njihovih porodica tokom ove tragedije. Saučestvujemo u bolu zbog gubitka njihovih života i cijenimo radost koju su donosili svima koji su ih poznavali", navodi se u saopštenju.

Zatim se dodaje:

"Ovo je izuzetno tužno vreme za naše posvećene zaposlene koji su iscrpljeni i dele ogromnu bol zbog ovih gubitaka. Čitava "Oušn gejt" porodica je veoma zahvalna za nebrojeni broj muškaraca i žena iz različitih organizacija u međunarodnoj zajednici koji su radili tako naporno na ovoj misiji. Cijenimo njihovu posvećenost pronalasku ovih pet istraživača, kao i dane i noći koje su posvetili podršci ovog osoblja i njihovih porodica. Ovo je veoma tužan period za čitavu istraživačku zajednicu i za svakog člana porodice onih koji su izgubili drage u moru. Uz poštovanje, molimo da privatnost ovih porodica bude poštovana tokom ovog najbolnijeg trenutka".

Tragičan kraj potvrdila je i Obalska straža SAD koja je navela da su djelovi podmornice pronađeni blizu olupine Titanika.

"Okvir za slijetanje i zadnji poklopac nestale podmornice otkriveni su danas od strane robotizovane podmornice na daljinsko upravljanje. To bi značilo da je podmornica pretrpjela pukotinu i implodirala pod pritiskom pod vodom,a pet muškaraca je momentalno nastradalo", saopštio je admiral Piter Mager.

Stručnjak za podvodna istraživanja Pol Hanken naveo je da je do sada nađeno pet djelova olupine "Titana".

CNN prenosi da su dva dijela podmornice pronađena 3.800 metara pod vodom na nekih 500 metara od pramca Titanika.

Zvaničnici još nisu naveli da li je podmornica uopšte stigla do Titanika ili su nastradali pre nego što su vidjeli olupinu. Trup još nije pronađen, ali su otkrivena dva veoma važna dela cijelog sistema koji ne bi bili pronađeni da se plovilo nije rasparčalo.

"Polje krhotina implicira da je došlo do raspada podmornice. Znamo da su izgubili komunikaciju na oko 3.300 metara dubine... Tako da to zaista ukazuje na najgori scenario, a to je katastrofalan kvar odnosno implozija. Jedina spasonosna milost je to da je smrt nastupila u milisekundama i putnici nisu znali šta se dešava", ispričao je ranije stručnjak za spasavanje i prijatelj dvojice muškaraca zarobljenih u podmornici Dejvid Mirns.

Američka obalska straža, podsjetimo, objavila je danas na Tviteru da je "polje krhotina" pronađeno danas kod olupine "Titanika". Mala turistička podmornica poslednji signal matičnom brodu, podsjetimo, poslala je u nedelju sat i 45 minuta nakon zarona.