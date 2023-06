U Narodnoj Republici Kini otkrivena su čitava polja električnih automobila koji se ne koriste, a pozadina priče će vas iznenaditi.

Izvor: Youtube/printscreen/serpentza

Kina je postala velesila u proizvodnji i prodaji električnih automobila, a nedavno su otkrivena ogromna polja otpada električnih automobila. Jutjuber Vinston Stercel je to zabilježio svojim dronom, a otkrio je i navodnu pozadinu "groblja kineskih električnih automobila".

Navodno se radi o ideji kineskih proizvođača da fingiraju veliku prodaju kako bi prikazali velike brojeve i dobili subvencije Vlade. "South China Morning Post" i "The Atlantic" su o sličnoj situaciji pisali 2018. godine, ali se tada radilo o električnim biciklima. Tada su došli do saznanja da je tokom 2017. godine posao "dijeljenja bicikala" došao do vrhunca jer je ponuda u velikoj mjeri nadmašila potražnju. Epilog je bio otpad električnih bicikala.

Istorija se sada navodno ponavlja. U snimku jutjubera se navodi da kineski proizvođači često proizvode automboile bez ispitivanja tržišta. Jedan snimak je star nešto više od dve godine te je teško utvrditi kakvo je trenutno stanje.