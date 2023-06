Djevojka je ubila dvoje ljudi, a onda je njen snimak nakon zločina razbesneo svijet.

Izvor: Youtube/ TYT Sports/Screenshot

Nakon što je osuđena na 14 godina zatvora, Stefani Melgoza (24) iz Farmingtona i dalje je predmet intenzivne diskusije na društvenim mrežama. Otkako je njujorški kanal "Law & Crime Network" objavio snimak sa kamere policije Istočne Peorije o Melgozinom ponašanju tokom terenskog testa trezvenosti nekoliko minuta nakon ubistva dvoje ljudi prošlog aprila, njen slučaj je objavljen i u medijima širom svijeta.

Ko je Stefani Melgoza i šta je uradila?

U vrijeme nesreće, Melgoza je bila apsolvent na Univerzitetu Bredli. Prema policijskom odeljenju Istočne Peorije, Melgoza je udarila automobilom i ubila dvoje 10. aprila 2022. u blizini jednog bara. Ona je u februaru priznala krivicu. Alkotest je pokazao da je u krvi imala tri puta više alkohola od zakonske granice.

Šta su pokazali snimci kamere?

Snimci kamere pokazuju vidno pijanu Melgozu kako se ceri i kikoće tokom terenskog testa trezvenosti, kao i kako pjeva i igra dok je na bolničkom krevetu u medicinskom centru OSF Saint Francis u Peoriji. Ona je, međutim, kasnije, izrazila duboko kajanje zbog svog postupka tokom prošlomjesečnog saslušanja u sudnici okruga Tejzvel.

"Tako mi je žao zbog svega i nikada više neću počiniti nešto slično", rekla je uplakana Melgoza. "Nisam pila od tog dana. Ne planiram više da pijem. Želim da pokušam da uradim nešto pozitivno da napravim razliku, progovorim o ovome i upozorim druge na opasnosti koji nosi piće."

Melgoza je osuđena na 14 godina zatvora. Ona mora da odsluži najmanje 85% svoje kazne. Sudija desetog okružnog suda Tim Kjuzak primijetio je da je pri odmjeravanju kazne bilo važno da se izbalansira kazna sa potencijalom osobe za rehabilitaciju. "Ne očekujem da će ova rečenica bilo koga zadovoljiti, ali vjerujem da je najpravednija", rekao je Kjuzak.

Ko su bile žrtve?

Andrea Rosevič (43), iz Ejvona, Ohajo, rođena je 2. decembra 1978. i to veče je ubijena zajedno sa svojim partnerom, Polom Provantom (55), iz Ejvon Lejka, Ohajo, kada ih je Meldoza pokosila automobilom. Policijski video snimak u Istočnoj Peoriji postao je viralan nakon što ga je "Law & Crime Network" objavio na Jutjubu. To je izazvalo veliki gnijev kod ljudi, a gledaoci su opisali Melgozino ponašanje kao "bolesno do srži".

Kako se vidi na snimku Meldoza je odvedena u bolnicu na pregled, a policajac je kamerom snimao njeno ponašanje nakon što je ubila dvoje ljudi. Ona je sedela na bolničkom krevetu i pevala. U jednom trenutku se okrenula ka policajcu i pitala ga: "O, hej ti, nisi mi odgovorio kada sam te pitala za svoj auto? Idem u školu sjutra, kako ću da uzmem svoj auto za sjutra?", a na to joj je policajac odgovorio da je njen automobil uništen

Melgozin otac, Patrik O'Brajan, rekao je u objavi na društvenim mrežama od 2. maja da je njegova porodica bila izložena uznemiravanju na mrežama otkako je video postavljen. "Tugujemo sa Polovom i Andreinom porodicom i tako nam je žao zbog onoga što im je naša ćerka uradila", napisao je O'Brajan.