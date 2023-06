Veliki požar izbio je u kuhinji na poslednjem spratu jednog stana u Bruklinu.

Izvor: YouTube/printscreen/CBS New York

Vatrogasci su spasili golog muškarca iz plamena koji je zahvatio njegov stan u Bruklinu. Veliki požar izbio je u kuhinji stana na poslednjem spratu četvorospratnice oko 6.30 sati ujutru. Zamjenik pomoćnika vatrogasne službe Džon Saroko rekao je da je plamen zarobio mladića u stanu koji je imao rešetke na prozorima što mu je onemogućilo bjekstvo.

"Tip je vrištao: 'Upomoć, pomozite, pomozite!' Nije mogao da izađe", rekla je žena koja je snimila dramatično spasavanje. Saroko je naglasio da je mladić spašen u poslednjem trenutku. Nije imao izlaza iz zgrade. Vatra mu je presjekla put sa ulice", rekao je Saroko.

Mladić je otišao do susednog stana, a vatrogasci su se spustili niz konopac do prozora kako bi došli do njega. "Izašao je kroz susedni prozor gde nema požarnih stepenica", rekla je žena na snimku.

Gori sprat Izvor: YouTube/CBS New York

Goli muškarac je tada stavio ruke oko vatrogasca nakon čega su se spustili niz zgradu. Mladić je prebačen u bolnicu sa ozbiljnim povredama koje međutim nisu opasne po život. Vatrogasac koji ga je spasao, Patrik Gejl, kasnije je rekao da je samo radio svoj posao.

"Samo sam mu rekao da smo tamo i da dolazimo po njega. Samo da izdrži nekoliko sekundi i zgrabiću ga", rekao je vatrogasac Gejl. Dodao je da je žrtva bila "veoma zahvalna" nakon spašavanja.