Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da Ukrajina trpi velike gubitke od pokretanja ofanzive.

Izvor: Profimedia

Putin je tokom sastanka sa ratnim dopisnicima naglasio da se ciljevi specijalne vojne operacije usklađuju u skladu sa trenutnom situacijom na frontu.

- Mi, generalno, nećemo ništa mijenjati i ti ciljevi su za nas fundamentalne prirode - rekao je šef države.

Putin je rekao da ukrajinska kontraofanziva velikih razmjera traje od 4. juna i da Kijev koristi posebno pripremljene rezerve i napada u četiri pravca.

- Neprijatelj nije bio uspješan ni u jednom sektoru. Imaju velike gubitke - rekao je šef države i naglasio da su Oružane snage Ukrajine izgubile najmanje 160 tenkova i 360 oklopnih vozila.

Istovremeno, kako kaže, oprema koju je uništila Rusija čini 25-30 odsto ukupnog obima vojnih vozila koje je Zapad prebacio u Kijev.

- Ukrajina ima gubitke koje još ne vidimo, a koje nanosi dalekometno precizno oružje na koncentraciju ljudstva i opreme. Dakle Ukrajina ima mnogo više gubitaka - navodi Putin.

Oružane snage Ukrajine prema njegovim riječima takođe imaju značajne gubitke u ljudstvu.

- Ako uzmemo nenadoknadive gubitke, jasno je da strana koja se brani ima manje gubitaka, ali ipak je i ovaj odnos jedan prema deset u našu korist. Imamo deset puta manje od gubitaka oružanih snaga Ukrajine - istakao je šef države.

Putin je ukazao na velike gubitke poljskih plaćenika koji se bore na strani Kijeva.

- Varšava krije informacije o tome čak i od svog stanovništva - rekao je Putin i primijetio da se Moskva postepeno i metodično angažuje na demilitarizaciji Ukrajine.

Putin je naglasio da Rusija nije bila zainteresovana za uništenje hidroelektrane Kahovka jer je poplavila teritorije pod njenom kontrolom. Istovremeno je ukazao na koristi za Oružane snage Ukrajine od poplava.

Putin je rekao da će Moskva riješiti problem ukrajinskog granatiranja Belgorodske oblasti.

- Moglo se pretpostaviti da će se neprijatelj tako ponašati i vjerovatno se moglo bolje pripremiti - rekao je Putin.

Napomenuo je da Moskva ima nekoliko načina da riješi ovaj problem.

- Prvo, povećanje efikasnosti kontraartiljerijske borbe, ali to ne znači da neće biti takozvanih dolazaka na našu teritoriju. A ako se tako nastavi onda ćemo očigledno morati da razmotrimo to pitanje. Možda ćemo morati da stvorimo zonu na takvoj udaljenosti sa koje bi bilo nemoguće doći do naše teritorije. Ne kažem da ćemo sjutra započeti taj posao. Treba da pogledamo kako će se situacija razvijati - objasnio je ruski lider.