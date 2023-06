Ukrajinski dezerteri ispričali su novinarima šta sve moraju da urade kako bi pobegli od rata.

"Reka Tisa je bila plića nego što sam očekivao, voda mi je stigla do prsa. Nisam morao ni da plivam, samo sam gazio preko reke", kaže Đorđe, dezerter iz ukrajinske vojske kome, ako ga uhvate, preti do deset godina zatvora. Njegovo pravo ime u mučnoj priči BBC je sakriveno da bi se zaštitio njegov identitet. Kada je stigao do rumunske obale, primetila ga je ukrajinska patrola.