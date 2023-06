Nekoliko turista se otrovalo u hotelu sa pet zvjezdica u Turskoj, Antalija, a mnogi su završili u bolnici.

Izvor: Youtube/Adventures with The Muly's/Screenshot

Nekoliko dece iz Britanije je završilo na infuziji u turskim bolnicama nakon što su se razboleli u odmaralištu sa pet zvezdica, dok zabrinuta majka jedne devojčice kaže da je imala napade, a za goste kaže da su 'padali kao muve'. U odmaralištu Rikos Sangejt dogodila se "bujica" trovanja hranom tokom uskršnjih praznika, a sada turistička agencija sve to istražuje jer su Britanci koji su boravili u odmaralištu prijavljivali da osećaju nove užasne simptome.

Dženi Hopkins, iz Bagšota u Sariju, rekla je za Mejl Onlajn da njena osmogodišnja ćerka ima dijareju zelene boje i da je postala toliko dehidrirana da je počela da slabi. Ona je hitno prevezena u bolnicu Medical Park Antalija, gde se nalazi od četvrtka, i do sada je bila na devet infuzija, rekla je Dženi. Majka dvoje dece je rekla da je turistička agencija učinila vrlo malo da pomogne i da su ona i njen suprug Džejms morali da do sada izdvoje 3.000 evra za medicinske račune.

Druga majka je tvrdila da joj je rečeno da fekalije njene ćerke sadrže bakterije 'poput salmonele' i da su joj lekari rekli da je 'mnogo ljudi' u all-inclusive hotelu obolelo od slične bolesti. Gosti su takođe prijavili da su zatvoreni u svoje sobe "u agoniji", a jedan mladić je rekao da se njegov odmor pretvorio u "medeni mesec iz pakla". Linda Lič, jedna od izbezumljenih majki čija je osmogodišnjakinja hitno prebačena u bolnicu nakon što je patila od dehidracije, opisala je situaciju u luksuznom odmaralištu kao "pokolj".

Porodica Lič iz Četama u Kentu kaže da su potrošili 5.000 evra na svoje putovanje iz snova, samo da bi njihova najmlađa ćerka dobila ono što Linda veruje da je trovanje hranom. Linda je rekla da je njena ćerka počela da se oseća loše u četvrtak u 2 sata ujutru, i da je bila "jako bolesna", sa "jakim grčevima u stomaku" i "zaista visokom temperaturom". 'Svodimo to na deserte koje je jela ili govedinu jer je to jedino što je ona jela, a mi nismo'.

Kloi je stavljena na infuziju u hotelskoj klinici nakon 'teškog povraćanja, dijareje i nemogućnosti da zadrži vodu', ali je njena porodica odlučila da joj je potrebna hitna pomoć u petak u 4 sata ujutro nakon noći kada nije 'reagovala'. Porodica kaže da su u petak otišli ​​na recepciju u ranim satima nakon što su im iz hotela rekli da će im pozvati hitnu pomoć. Pola sata kasnije, tvrde, rečeno im je da moraju sami da pozovu hitnu pomoć, a Kloi nije stigla u bolnicu do 10.30.

Linda je rekla da Kloi nije jedina osoba koja se razbolela i da su joj lekari u bolnici Medical Park Antalija rekli da je bolest pogodila "mnogo ljudi" u Riksos Sungejtu. Ona je rekla da je u četvrtak u hotelskom medicinskom centru videla starijeg muškarca, pa čak i jednogodišnju bebu priključenu na infuziju. "Odveli smo je u hotelsku kliniku i očigledno je da ljudi padaju kao muve, to je bio pokolj". "Svi su svuda bolesni, svi imaju dijareju. Jasno je da se vidi da ovde postoji veliki problem", rekla je ona.

Govoreći u četvrtak, Linda je kritikovala turističku agenciju i odgovor hotela. "Razgovarala sam sa predstavnikom agencije jutros i on je uzeo naše izjave. Pričala sam sinoć u hotelu sa službama za goste, a oni su se šalili. Pokušavala je da mi kaže da je to zbog promenljivog vremena i kišnice u bazenu, samo sam joj se smejala. Oni samo govore bilo šta, a neće da priznaju da je to trovanje hranom. Predstavnik agencije je imao malo više razumevanja, uzimajući sve moje detalje. Rekao je da agencija to ispituje i da razgovara sa menadžerom, uzimajući uzorke hrane."

Linda kaže da je od tada razgovarala sa agencijom o mogućem povratku porodice za Britaniju, ali da je Kloi previše bolesna da bi se odletela kući. Rekla je da joj je organizator putovanja rekao da je bilo samo 'izolovanih incidenata' i da bi, ako je hrana uzrokovala bolest njene ćerke, 'svi bili bolesni'.

Porodica bi trebalo da se vrati u Getvik sledećeg četvrtka. Linda je pitala agenciju da li mogu da lete kući ranije, ali je rekla da joj je rečeno da to neće biti pokriveno i da mogu da dobiju nove letove samo o svom trošku. Dženi, još jedna zabrinuta majka objasnila je kako je njena devojčica odmah osetila simptome ubrzo nakon prve porodične večere u odmaralištu.

Drugi gost, Teri Hokins, rekao je da je sumnja da je trovanje hranom pretvorilo njegov odmor u 'medeni mesec iz pakla', Par iz Liverpula stigao je u Riksos Sangejt rano u ponedeljak, a njegova partnerka Sara se razbolela sledećeg dana. Počela je da povraća i Teri je kasnije te večeri počeo da pokazuje simptome.

Agencija je u saopštenju navela: "Svesni smo nekih izolovanih slučajeva bolesti u hotelu Riksos Sangejt u Antaliji, Turska. Naš tim u odmaralištu je u bliskom kontaktu sa našim klijentima i nudi podršku tamo gde je to potrebno. Naš tim za zdravlje i bezbednost sve istražuje u bliskoj saradnji sa hotelom i ostaćemo u čestom kontaktu sa našim klijentima."