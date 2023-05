Sumnja se da kitovi ubice u grupi u blizini Španije i Portugala uče jedni druge da potapaju brodove.

Izvor: YouTube/screenshot

Trojac orki napao je čamac u Gibraltarskom moreuzu ranije ovog mjeseca, oštetivši ga toliko da je ubrzo potonuo. Incident od 4. maja samo je bio jedan od kada su kitovi ubice (Orcinus orca) potopili brod kod obala Portugala i Španije u poslednje tri godine.

Britanski mornarički čamac bio je poslednji u nizu napada orki na plovila u blizini Gibraltara. Samo ovog mjeseca bilo je 20 incidenata između veoma društvenih predatora i malih brodova koji plove u Gibraltarskom moreuzu (moreuz koji odvaja Atlanski okean od Sredozemnog mora), prema Atlantic Orca Vorking Group (GTOA). U ranim jutarnjim satima u četvrtak, grupa orki je slomila kormilo i probila trup čamca nakon, što je navelo četvoročlanu posadu da kontaktira španske vlasti za pomoć.

Služba je angažovala brod za brzo reagovanje i helikopter koji je nosio pumpu da pomogne brodu od 20 metara, koji je plovio pod britanskom zastavom, rekao je portparol pomorske službe spašavanja. Brod "Mustike" je odvučen u luku Barbate, u provinciji Kadiz, na popravku. Objavljujući snimak na Instagramu, britanska mornarica Ejpril Bojs, stara 31 godinu, rekla je: "Ono što je počelo kao naizgled jedinstven susret završilo se tako što su orke otkinule naše kormilo sa čamca, a zatim nastavile da cijepaju komade sa čamca sat vremena."

Orke napadaju brodove Izvor: YouTube/The Telegraph

"Ogromna rupa na brodu značila je da smo imali prodor vode u druge dijelove broda i mašinsku prostoriju, i mogu iskreno da kažem da je to bilo zastrašujuće iskustvo, ali svi smo bezbjedni." Skoro 20 odsto ovih napada izazvalo je dovoljno štete da onesposobi plovila, kaže Alfredo Lopez, istraživač orki u radnoj grupi Atlantic Orca ( GTOA), koji prati populaciju iberijskih kitova ubica. "To je rijetko ponašanje koje je otkriveno samo u ovom dijelu svijeta", kaže on.

Istraživači nisu sigurni zašto orke jure za brodovima. Postoje dvije hipoteze, prema Lopezu. Jedna je da su kitovi ubice izmislile novi trend, nešto za šta se zna da podpopulacije ovih članova porodice delfina rade. A ono što još može da bude je da su napadi odgovor na loše prošlo iskustvo koje uključuje čamac.

Prvi poznati incident dogodio se u maju 2020. u Gibraltarskom moreuzu, oblasti sa gustim saobraćajem čamaca. Od tada je GTOA zabilježio 505 slučajeva orki koje reaguju na čamce. Ponekad su jednostavno prilazile brodovima, a samo mali dio slučajeva je uključivao fizički kontakt, kaže Lopez. U studiji objavljenoj u junu 2022. u časopisu "Marine Mammal Science", on i njegove kolege su zabilježile 49 slučajeva kontakta orke i čamca samo u 2020. godini. Velika većina napada bila je na jedrilice ili katamarane, a nekolicina je uključivala ribarske i motorne čamce. Prosječna dužina plovila bila je 12 metara. Poređenja radi, odrasla orka može biti duga 9,2 metra.

Napad orki Izvor: youtube/CNN

Istraživači su otkrili da orke prvenstveno napadaju kormilo čamaca, ponekad stružući trup zubima. Takvi napadi često pokidaju kormilo, ostavljajući čamac nesposobnim za navigaciju. U tri slučaja životinje su toliko oštetile čamac da je potonuo: u julu 2022. potopile su jedrilicu sa pet ljudi. U novembru 2022. godine izazvali su da se sruši jedrilica sa četiri osobe. I u ovomesječnom napadu, švajcarska jedrilica "Champagne" morala je da bude napuštena, a brod je potonuo dok su ga izvlačili na obalu. U svim slučajevima, ljudi koji su bili na brodu su bili nepovrijeđeni.

Istraživači su posmatrali devet različitih pojedinačnih kitova ubica kako napadaju čamce; nejasno je da li su se i drugi od tada pridružili. Napadi su obično dolazili iz dvije odvojene grupe: trio mladih kitova kojima se povremeno pridružuje četvrta i grupa mešovitih uzrasta koja se sastojala od odrasle ženke po imenu Bela Gladis kako su je nazvali istraživači. Pošto je Bela Gladis bila jedina odrasla orka koja je bila uključena u početne incidente, istraživači nagađaju da se možda u nekom trenutku zapetljala u uže za pecanje, što ju je natjeralo da ima strah od čamaca. Ostale odrasle orke u regionu imaju povrede nastale zbog udesa sa čamcima ili zapetljavanjem za mreže na čamcima, kaže Lopez. "Sve ovo mora da nas natjera da razmislimo o činjenici da su ljudske aktivnosti, čak i na indirektan način, izvor ovog ponašanja", kaže on.