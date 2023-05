Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da je počelo premiještanje nuklearnog naoružanja u okviru sporazuma sa Rusijom, piše "Belta".

"Putin me je obavijestio da je potpisao ukaz o razmeštanju nuklearnog oružja u Belorusiji. To je bio konkretan dokument. Odluka je donijeta u odnosu na ono što je usmeno dogovoreno. Trebalo je da se u Belorusiji pripremi mjesto gdje bi se nuklearno oružje čuvalo. Sve smo to uradili. Zato je počelo razmiještanje nuklearnog oružja", rekao je Lukašenko.