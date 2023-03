NATO je odgovorio na izjavu Vladimira Putina o nuklearnom oružju.

Izvor: Youtube/Printscreen/Russian Military Capability/sputnikportal.rs/screenshot

NATO je kritikovao Vladimira Putina zbog njegove "opasne i neodgovorne" nuklearne retorike, dan nakon što je ruski predsednik najavio da će rasporediti taktičko nuklearno oružje u Belorusiji. Putin je taj potez najavio u subotu i uporedio ga sa američkim raspoređivanjem oružja u Evropi, istovremeno insistirajući da Rusija neće prekršiti svoja obećanja o neširenju nuklearnog oružja.

Iako ovaj potez nije neočekivan, on je jedan od najizraženijih nuklearnih signala Rusije od početka invazije na Ukrajinu pre 13 meseci. Kao odgovor na taj potez, Ukrajina je pozvala na sastanak Savet bezbednosti UN. Iako je Vašington, takođe svetska nuklearna sila, umanjio zabrinutost zbog Putinove objave, NATO je upozorio da su obećanje ruskog predsednika o neširenju nuklearnog oružja i njegov opis raspoređivanja SAD u inostranstvu daleko od cilja.

"Ruska referenca na NATO deljenje nuklearnog oružja je potpuno pogrešna. NATO saveznici deluju u potpunosti poštujući svoje međunarodne obaveze", rekao je portparol NATO-a u reakciji upućenoj Rojtersu. "Rusija nastavlja da krši svoje obaveze kontrole naoružanja i nedavno je suspendovala svoje učešće u Novom START ugovoru", rekao je portparol. Novi START ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava koje Sjedinjene Države i Rusija mogu da rasporede.

Aleksij Danilov, glavni savetnik za bezbednost ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, rekao je da će ruski plan destabilizovati Belorusiju, koju smatra ruskom "taocem". Eksperti smatraju da je potez Rusije značajan jer se do sada ponosila time što nije raspoređivala nuklearno oružje van svojih granica u poređenju sa SAD. Verovatno će to učiniti prvi put od sredine 1990-ih. Još jedan savetnik Zelenskog ismevao je Putinov plan u nedelju, rekavši da je ruski predsednik "previše predvidljiv". "Objavljujući taktičko nuklearno oružje u Belorusiji, on priznaje da se plaši poraza i sve što može da uradi je da zastraši", napisao je Mihajlo Podoljak na Tviteru.

Vašington izgleda ne vidi potencijalnu nameru Moskve da upotrebi nuklearno oružje u ratu u Ukrajini. I SAD i NATO su naglasili da ove vesti neće uticati na njihov nuklearni položaj. "Nismo videli nikakve promene u nuklearnom držanju Rusije koje bi nas navele da prilagodimo naše", napisao je portparol NATO-a. Taktičko nuklearno oružje odnosi se na ono koje se koristi za specifične dobitke na bojnom polju, a ne na ono sa kapacitetom da unište gradove. Nije poznato koliko takvog naoružanja ima Rusija, s obzirom da je to područje još uvek obavijeno velom hladnoratovske tajne.

Kijev traži sastanak Saveta bezbednosti UN

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine pozvalo je na hitan sastanak Saveta bezbednosti UN nakon Putinovog saopštenja i zatražilo od međunarodne zajednice da "preduzme odlučne mere" da spreči rusku upotrebu nuklearnog oružja. "Rusija još jednom potvrđuje svoju hroničnu nesposobnost da bude odgovoran nadzornik nuklearnog oružja kao sredstva odvraćanja i sprečavanja rata, a ne kao sredstva pretnji i zastrašivanja", navodi se u saopštenju.

Analitičari sa vašingtonskog Instituta za proučavanje rata (ISV) kažu da je rizik od eskalacije nuklearnog rata "i dalje izuzetno nizak". Ali Međunarodna kampanja za zabranu nuklearnog oružja smatra Putinovu najavu izuzetno opasnom eskalacijom. "U kontekstu rata u Ukrajini, verovatnoća pogrešne procene ili pogrešnog tumačenja je izuzetno velika. "Deljenje nuklearnog oružja znatno pogoršava situaciju i rizikuje katastrofalne humanitarne posledice", objavili su na Tviteru.