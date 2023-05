Vojni analitičar Robert Barić komentarisao je situaciju na frontu.

Izvor: Youtube/screenshot/skynews

Robert Barić, vojno-politički analitičar i profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, objasnio šta se trenutno dešava na frontu u Ukrajini, ali i kakvu će ulogu imati avion F-16.

"Izgleda da je tačna tvrdnja Ukrajinaca da nisu isterani iz samog grada. Ali Bahmut je sada nebitan. To je gomila ruševina, koja Rusima ništa neće doneti. Važno je ono što se dešava severno i južno od Bahmuta u poslednje tri nedelje, odnosno postepeno ukrajinsko napredovanje.

Ako sada krenu ka Krasnoj Gori, onda im se otvara mogućnost ka Soledru. Oni takođe mogu napredovati na jug, a onda će Rusi biti u situaciji da neće znati šta da rade“, rekao je Robert Barić.

On je dodao da američke procene govore da je na svakog Ukrajinca ubijeno pet Rusa. Koliko god strašno zvučalo, to je povoljan odnos za ukrajinsku stranu“, rekao je on.

"Prigožin mora da povuče Vagnerove jedinice iz Bahmuta. Oni su iscrpljeni. Rusi će sada morati da na svoje položaje pošalju regularnu vojsku ili neke druge, manje, plaćeničke jedinice. Prigožin će preživeti, iako mora da smiri retoriku“, prognozirao je Barić.

Rekao je i da zna da Rusi nisu glupi, ali primer Bahmuta jasno pokazuje kako političke odluke "prevazilaze vojne odluke“. Zato ne očekuje da će se Rusi, šta god da bude, tako brzo povući iz Bahmuta.

Vojni analitičar je prokomentarisao i situaciju u Belgorodu. Naime, u ponedeljak je grupa vojnika koja se predstavljala kao ruska opozicija napala Grajvoronski okrug u Belgorodskoj oblasti, koji se nalazi uz granicu sa Ukrajinom.

Izvor: Profimedia/ABACA

"To svakako neće srušiti Putina. Verovatno je reč o napadima dve grupe: Ruskog dobrovoljačkog korpusa (ruskih nacionalista) i Ruske legije slobode. Dobro je poznato da obe strane podržavaju Ukrajinci, iako se ne zna tačan obim pomoći“, objasnio je on.

Kada je reč o avionima F-16, Barić ne veruje da će oni promeniti tok rata.

"Da budemo realni, primarni značaj isporuke aviona F-16 je u simboličnom izražavanju podrške Ukrajini. Treba znati da je rad borbenih aviona i helikoptera znatno ograničen. Očekivalo se da će Rusi pokrenuti masovni udar na ukrajinski sistem protivvazdušne odbrane i onesposobiti ga u prvim danima rata.

Bila je to jedna od najvećih taktičkih grešaka Rusa od početka rata. Ali ni Ukrajinci ne mogu da deluju iz vazduha. Obe strane su uspele da stvore integrisani sistem protivvazdušne odbrane na više nivoa.

Dok Rusi ne onesposobe kopneni sistem PZO neće postići ništa. Zbog toga su od kraja aprila i početka maja Rusi napali logističke objekte neophodne za snabdevanje ofanzive, kao i sisteme PZO“, objasnio je on.

Barić veruje da će Ukrajinci dobiti F-16 u roku od nekoliko meseci, ali sumnja da će oni biti operativni pre 2025. ili 2026. godine.

"F-16 mora da leti i sleće na čiste piste zbog usisnika vazduha koji može da usisava sve i svašta. Ruski lovci su, s druge strane, dizajnirani da deluju iz proizvoljnih baza. F-16 će ​​i dalje koristiti Ukrajincima. Oni će štititi vazdušni prostor zapadne Ukrajine i učestvovati u uklanjanju ruskih brodova iz Crnog mora. Ali ne prije 2025. godine“, zaključio je Barić.