Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je navodno planirao da bombarduje gasovod "Družba".

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predlagao je da se rakete dugog dometa koriste protiv ciljeva u Rusiji i okupiraju ruski gradovi, piše Vašington post. List se poziva na dokumenta Pentagona koja su procurila na internetu. Oni opisuju internu komunikaciju Zelenskog sa visokorangiranim pomoćnicima i komandantima vojske.

Ukrajinski predsjednik je predložio krajem januara "da se izvode napadi na Rusiju" i "zauzimaju neimenovani ruski pogranični gradovi". Prema mišljenju Zelenskog, to bi Kijevu dalo "polugu uticaja" u pregovorima. Pored toga, ukrajinski lider je izrazio žaljenje što nemaju rakete dugog dometa u Oružanim snagama Ukrajine koje bi mogle da dosegnu do baza na ruskoj teritoriji. Umesto raketa, on je predložio korišćenje dronova protiv ciljeva u Rostovskoj oblasti.

Zelenski je "iza zatvorenih vrata" iznio ideju o dizanju u vazduh naftovoda "Družba", koji se proteže od Rusije do Evrope, doprema, između ostalog, naftu Mađarskoj. Zvaničnici obaveštajnih službi su, opisujući razgovor u kome je iznijeta ova ideja, precizirali da je Zelenski bio ljut na Budimpeštu i da je izneo "besmislene pretnje", navodi Vašington post.

Kremlj je u januaru nazvao izuzetno opasnom čak i diskusiju o mogućnosti isporuka oružja Ukrajini koje bi joj omogućile da udari po ruskoj teritoriji. Portparol predsednika Dmitrij Peskov je napomenuo da bi to "značilo dovođenje sukoba na novi kvalitativni nivo".