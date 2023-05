Vojna parada povodom Dana pobjede u Moskvi je ove godina izgledala potpuno drugačije.

U Rusiji se svakog 9. maja obillježava Dan pobjede, i svi sa nastrpljenjem očekuju da vide šta ove godine ruska vojska ima da pokaže kao glavni adut, međutim situacija se vidno promijenila. Utisak svih gledaoca jeste da je mnogo skromnije organizovana nego prethodnih godina, i da je kraće trajala.

Na Crveni trg, uz zvuke "Kaćuše", su stupili prvo pripadnice Oružanih snaga Rusije. Na Crveni trg izlaze raketni sistemi "Iskander". Onda su izašli PVO sistemi S-400 "Trijumf" i "Jars". Slijede vozila "Tigr-M". Crvenim trgom prvi prolazi simbol pobjede – legendarni tenk T-34-85.Tu je i paradni stroj posebne divizije operativne namene "Deržinski“, a pripada federalnoj vojnoj službi Nacionalne garde Rusije.

Oči svih su uprte na Crveni trg za paradu za Dan pobjede i Rusija će želeti da "ispravi ovo“, kaže analitičar odbrane i bezbjednosti profesor Majkl Klark za Skaj njuz. Dok gledamo kako ruski vojnici marširaju trgom u Moskvi, on kaže "ako jedna stvar krene naopako, to će biti priča koja će obići ostatak svijeta“. Parada se nastavlja – a kao što znamo, smanjena je zbog na strah od terorizma.

Jedan od glavnih tenkova koje vidimo je T-34, za koji vojni analitičar profesor Majkl Klark kaže da je bio "kičma Crvene armije protiv Njemaca“ – što se uklapa u narativ Vladimira Putina o Drugom svjetskom ratu. "Obično dobijamo listu onoga što ćemo vidjeti i opreme, a oni je nisu objavili ove godine. Tako da ne znamo. Nemamo pojma dok se ne ispostavi šta planiraju.“

Poslije otprilike 20 minuta trajanaja emisije izgleda da se završava. "Je li to?" kaže Klark tokom svoje TV analize. "Nevjerovatno, ako je tako." I to je zaista to. "To je najkraća parada koju pamtim da sam vidio“, kaže Klark.