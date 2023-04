Evropska komisija saopštila je da je "u načelu postigla dogovor" o uvozu ukrajinskih žitarica i njihovom tranzitu kroz EU.

Izvor: EPA-EFE/TANNEN MAURY

Evropska komisija saopštila je da je u principu postigla dogovor o tranzitu ukrajinskih žitarica kroz pet evropskih zemalja koje su uvele restrikcije. Bugarska, Mađarska, Poljska, Rumunija i Slovačka izrazile su zabrinutost da poljoprivedni proizvodi iz Ukrajine, namijenjeni drugim zemljama, završavaju na njihovim lokalnim tržištima i obaraju cijene na štetu domaćih poljoprivrednika.

Potpredsjednik Evropske komisije, Valdis Dombrovskis, na Tviteru je napisao da je "u principu postignut dogovor na temu zabrinutosti obje strane, evropskih poljoprivrednika i Ukrajine".

Dogovor na snagu stavlja "zaštitne mjere" za četiri proizvoda, ali Dombrovskis nije otkrio više detalja. U pitanju su pšenica, kukuruz, uljana repica i sjeme suncokreta. U okviru dogovora je i paket podrške od 100 miliona eura za lokalne poljoprivrednike, koji su i štrajkovali zbog ukrajinske robe.

Ovih pet zemalja postale su tranzitne rute za ukrajinske proizvode koji od početka ruske invazije ne mogu da prolaze kroz Crno more. Ali zagušenja su potom milione tona žitarica "zarobila" u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom, zbog čega su lokalni poljoprivrednici odjednom stavljeni u poziciju da moraju da se takmiče sa jeftinim proizvodima iz ratom pogođene zemlje. To je dovelo do remećenja cijena i potražnje, piše EURACTIV.

Predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, rekla je da dogovor štiti i uvozne kapacitete Ukrajine, i sposobnost poljoprivrednika da žive od svog posla.